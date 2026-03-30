Industria, Defensa y Ciencia sellan su alianza para impulsar el programa IN+DEF y reforzar la innovación en seguridad

Los ministerios de Industria y Turismo, Defensa y Ciencia, Innovación y Universidades han formalizado este lunes su compromiso conjunto con el programa IN+DEF, una iniciativa con la que el Gobierno quiere reforzar el ecosistema industrial español de defensa y seguridad a través de la formación, la innovación abierta y la colaboración público-privada y que llega para reforzar a los Programas Especiales de Modernización (PEM) dotados 10.471 millones de euros en 2025.

En el acto de presentación participaron el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto a altos cargos de los tres departamentos y representantes del tejido empresarial y tecnológico vinculado al sector.

La firma, según trasladaron los participantes, busca ir más allá de un acuerdo institucional y convertirse en una apuesta estratégica por el futuro de la industria de defensa española, en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la inestabilidad geopolítica y la necesidad de fortalecer la soberanía industrial y tecnológica del país.

Durante su intervención, Morant defendió que “la defensa de un país empieza mucho antes que cualquier conflicto; empieza en el conocimiento, empieza en la ciencia”, y reivindicó la inversión del Ejecutivo en I+D+i como una herramienta clave también para la seguridad. La ministra subrayó que España no quiere “ensamblar lo que otros han creado”, sino desarrollar tecnología propia “al servicio de España”, y recordó además el carácter dual de gran parte de estas inversiones, con aplicaciones tanto militares como civiles.

En ese sentido, destacó que en 2019 Ciencia y Defensa ya firmaron un protocolo de cooperación y que, desde entonces, se han financiado más de un centenar de proyectos de I+D dual. Además, recordó que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa asignó inicialmente 500 millones de euros al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), una cifra que, según explicó, se ha ampliado finalmente hasta 668 millones ejecutados, tras recibir solicitudes por más de 1.200 millones y movilizar a más de 700 empresas y centros tecnológicos.

Morant defendió que esa apuesta responde a tres objetivos: consolidar una base tecnológica propia, impulsar la dualidad tecnológica y garantizar la autonomía estratégica del país. Entre los desarrollos mencionados figuran sistemas de procesamiento a bordo de satélites militares, plataformas de vigilancia marítima con inteligencia artificial, robots terrestres autónomos o comunicaciones cuánticas ultraseguras.

Por su parte, el secretario de Estado de Industria y presidente de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Jordi García Brustenga, detalló que el programa IN+DEF nace para “completar” los programas especiales de modernización mediante una mayor implicación de las pymes, las startups y el conjunto del territorio. En ese ecosistema participarán no solo las administraciones, sino también compañías tractoras del sector, escuelas de negocios como la EOI y entidades públicas como el CDTI, Enisa, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) o la feria Feindef.

García Brustenga explicó que el programa se articulará sobre cuatro grandes ejes: gobernanza, generación de conocimiento, formación e innovación abierta. En este último apartado avanzó el lanzamiento de retos tecnológicos y convocatorias orientadas a conectar necesidades industriales con capacidades empresariales y científicas en distintos territorios.

Entre los primeros retos planteados figuran el desarrollo de sensores satelitales pequeños e inteligentes, integrados en sistemas de observación tecnológica, y de enjambres de drones hidroaviones capaces de coordinarse de forma autónoma incluso en entornos electromagnéticos degradados.

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, enmarcó la iniciativa en la necesidad de convertir la innovación en capacidades operativas reales y hacerlo con rapidez. Según recordó, el Ministerio de Defensa gestiona actualmente 79 programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas, en paralelo a planes industriales de participación que buscan vincular cada programa de defensa con el tejido productivo nacional.

Valcarce subrayó que la industria de defensa aporta más de 12.000 millones de euros al PIB, equivalente al 7,1% del PIB industrial, y da empleo a 159.000 personas. A su juicio, el reto pasa ahora por consolidar un tejido industrial más fuerte, con grandes compañías nacionales, pero también con una base sólida de pymes y startups capaces de crecer, innovar e integrarse en cadenas de valor duales, tanto civiles como militares.

La responsable de Defensa situó entre las prioridades tecnológicas del departamento las redes de sensores, el internet de las cosas para la protección de bases e infraestructuras críticas, los vehículos no tripulados de superficie y submarinos, así como los sistemas de mando y control, que actúan como multiplicadores de la eficacia operativa.

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El Gobierno defiende que IN+DEF debe servir para acortar los ciclos de transferencia tecnológica, atraer talento joven, mejorar la formación especializada y extender las oportunidades del sector a más empresas y territorios. La iniciativa se presentó, en definitiva, como un instrumento para alinear defensa, ciencia e industria bajo una misma visión estratégica de país.

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