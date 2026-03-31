Blackstone lanza una colocación acelerada del 3,6% de Cirsa, valorado en 82,94 millones

LHMC Midco, entidad controlada por el banco de inversión estadounidense Blackstone, ha anunciado el lanzamiento de una colocación acelerada de 6,09 millones de acciones de Cirsa, representativas de aproximadamente el 3,6% de su capital social, que puede alcanzar el 4,2% si hay sobredemanda.

Tal y como ha informado la compañía catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, en un comunicado recogido por 'Europa Press' la operación se dirige exclusivamente a inversores cualificados y cuenta con Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras.

Cirsa ha cerrado este martes a un precio de 13,62 euros por acción, un 0,52% más que este lunes, por lo que la colocación está valorada en 82,94 millones en caso de ser el 3,6% y de 95,34 millones, en caso de ser el 4,2%.

La colocación se llevará a cabo de conformidad con un acuerdo celebrado entre el vendedor y las entidades coordinadoras globales, y en este sentido, LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley, en calidad de agente de estabilización, una opción de sobre-adjudicación para comprar hasta 910.000 acciones adicionales. Esta opción representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa y podrá ejercerse en un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de transacción.

En caso de ejecutarse íntegramente esta opción, el paquete total de acciones vendidas ascendería a 7 millones de títulos, equivalentes al 4,2% del capital de Cirsa.

Actualmente, Blackstone posee el 78,4% del capital de Cirsa y, tras la finalización de la operación, prevista para el próximo 7 de abril, LHMC Midco continuará siendo titular de aproximadamente 124,7 millones de acciones de Cirsa --aproximadamente el 74,2% de su capital social-- si se ejerce la opción de sobreadjudicación. En caso de no ejercerse, será titular de 125,6 millones de acciones, representativas de aproximadamente un 74,8% de su capital social.

En relación con la colocación, el vendedor ha acordado con las entidades coordinadoras globales no transferir ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en la sociedad durante un periodo de 90 días, sujeto a las excepciones habituales o a la renuncia por parte de las entidades coordinadoras globales. Cirsa no es parte de la colocación y no recibirá ingresos derivados de la operación.

Cirsa comenzó a cotizar en bolsa a mediados de julio del año pasado, aunque no siempre había tenido tan clara su decisión de hacerlo. "No tenemos ninguna necesidad de salir a bolsa si el entorno macroeconómico y geopolítico no acompaña", aseguró el presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, en las jornadas empresariales que organizó Prensa Ibérica en octubre de 2024 en Sant Fruitós de Bages (Bages, Barcelona).

En una entrevista para 'activos', el vertical económico de Prensa Ibérica, Agut aseguró que una posible entrada en el Ibex 35 "dependería del valor de la cotización". Desde su salida al mercado, las acciones de Cirsa han perdido un valor del 9,20%, pasando de los 15 euros iniciales a los 13,62 euros por título en los que ha cerrado la compañía este martes.

Sin embargo, los últimos resultados de la compañía fueron prometedores. Cirsa cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 72,9 millones de euros, multiplicando por más de dos (+165%) su resultado de 2024. Los ingresos de explotación alcanzaron los 2.339 millones, un 8,8% más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 753 millones, un 7,8% más --sin tener en cuenta los 6,9 millones de los costes de la salida a Bolsa--.

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