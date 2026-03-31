La guerra de Ucrania consolidó la subida de precios en luz y gas en Europa, pero no en España

Cada vez que hay una crisis económica sube el coste de la vida. Los precios de un producto o servicio suelen subir rápidamente ante un ‘shock’ económico, como puede ser un exceso o falta de oferta, pero bajan de forma más lenta tras la vuelta a la ‘normalidad’, erosionando el poder adquisitivo de las familias y perjudicando, sobre todo, a los grupos más vulnerables. Y eso ha ocurrido en Europa en los últimos años.

La guerra de Ucrania en 2022 disparó los precios de la electricidad, gas y carburantes de forma significativa en todo el continente y ese incremento se ha consolidado cuatro años después. Pero no en España, donde los precios de los suministros energéticos no se han elevado en términos reales, sino más bien al contrario, se han reducido, según los cálculos realizados a partir del cruce de datos entre el coste medio de estos suministros y la inflación acumulada en el periodo.

Los precios de la electricidad de los hogares de la Unión Europea --definidos como consumidores de tamaño medio, con un consumo anual de entre 2500 kilovatios-hora (kWh) y 5000 kWh-- son actualmente un 36% más caros que los de la media de 2014-2020, según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Y en el caso del gas (un hogar medio con un consumo de entre 20 y 199 gigajulio, equivalente al consumo de calefacción, agua caliente y cocina) son un 68% superiores en comparación con la media en el mismo período.

Como referencia, la inflación en el bloque comunitario entre 2020 y 2025 fue del 26%, lo que significa que los precios de electricidad y gas han aumentado en ese tiempo un 8% y un 33%, respectivamente, una vez corregidos con la tasa de inflación. Sin embargo, en España esa consolidación fue inferior, con un alza de los precios de la electricidad que pagan los hogares del 13% en el caso de la electricidad y del 5,7% en el caso del gas. Y dado que en este país la inflación acumulada en el periodo fue mayor que la subida de precios energéticos (21%), en términos reales el precio de la electricidad ha bajado un 6,6% y el del gas un 12,6%.

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Por otra parte, en carburantes, según los precios del Boletín Estadístico de la Unión Europea, la gasolina ha aumentado un 17,9% su precio en el periodo de media en el conjunto de la Unión (en España, un 19,6%), mientras que el diésel aumentó un 23,5% (en España, un 24,23%). Pero en términos reales, descontando la inflación, el alza fue del 7,14% y del 2,38% en el conjunto de países del bloque comunitario y del 1,65% y del 2,47% en España.

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