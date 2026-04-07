Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028

La Cámara de Comercio de las islas Malvinas acoge desde este lunes la celebración del '2026 Economic Development Forum', organizado por la agencia oficial de desarrollo económico (Falkland Islands Development Corporation, FIDC), con actividades programadas hasta el viernes. Será una cita monotemática y no abordará la producción pesquera, que es el principal recurso natural y económico de este territorio: se centrará en el oro negro.

Porque las islas, según la organización, "están a punto de convertirse en una economía petrolera" de mano de un yacimiento que "inyectará miles de millones" a la economía insular. Ese filón se llama Sea Lion y está en el mismo caladero en el que operan los 16 buques de calamar loligo participados por armadoras gallegas. Promovido por una alianza entre la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, Sea Lion ya tiene la financiación —ya contaba con los permisos— para ponerse en marcha. La fase industrial arrancará en 2028. Navitas tiene el 65% del capital en este proyecto, por el 35% de Rockhopper.

Ubicación del proyecto Sea Lion en Malvinas / Rockhopper

El yacimiento, prosigue la Cámara de Comercio, estará operativo "durante los próximos 30 o 40 años" —la concesión tiene, en principio, 35 años de vigencia— y su "enorme impacto económico será proporcional a la mejora de las telecomunicaciones y a la apertura de la economía a industrias completamente nuevas que antes eran imposibles de operar en esta parte del mundo". Las primeras perforaciones están previstas para 2027, coincidiendo con la primera zafra del año para la flota del calamar.

Pero el objetivo es arrancar con la extracción masiva de petróleo un año después, a razón de 50.000 barriles diarios en una primera fase. En su conjunto, Sea Lion es un yacimiento de unos 315 millones de barriles, aunque una comunicación de Rockhopper remitida esta semana a sus accionistas apunta incluso hasta los 408 millones de barriles. De conseguir este volumen máximo, solo al grupo británico le supondría unos ingresos de más de 4.500 millones de dólares, de acuerdo a sus cálculos. Esto es, Sea Lion podría generar a las petroleras un negocio de 11.125 millones de euros, al tipo actual de cambio, por lo que la espera para su ejecución —la bolsa de petróleo fue descubierta en 2010 y la actuación ha sumado distintos retrasos— les habrá merecido la pena.

Gideon Tadmor es el presidente de Navitas Petroleum, considerado el precursor de la industria petrolífera israelí. Este magnate ha coincidido siempre con unas palabras pronunciadas en 1973 por la entonces primera ministra Golda Meir, cuando dijo que "los israelíes tienen en contra de Moisés". "Nos llevó 40 años a través del desierto para traernos al único lugar en Oriente Medio que no tiene petróleo", zanjó. Tadmor lo ha localizado en las Malvinas.

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Navitas acaba de comunicar a sus accionistas el análisis detallado del retorno de esta inversión, que incluye cálculos de eventuales contingencias. Para las que no aporta cifras, porque son del todo inciertas, es sobre las que esta explotación petrolífera podría generar en la actividad pesquera, sobre todo para la flota arrastrera de calamar loligo. Este recurso, que ahora se está pescando de forma razonable, lleva años mostrando una extrema volatilidad que obligó por primera vez a cancelar una campaña —la segunda zafra de 2024— y a anticipar el cierre de otras dos.

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