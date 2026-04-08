Más de 1,28 millones de contribuyentes presentan la declaración de la renta en el primer día

La campaña de la declaración de la renta 2025-2026 ha comenzado con un ritmo muy elevado. En apenas unas horas, 1.288.000 contribuyentes han presentado su borrador en el primer día, según datos de la Agencia Tributaria, lo que supone un incremento del 9,8% respecto al año anterior. El dato consolida la tendencia al alza en la presentación temprana de la renta y refleja una mayor agilidad en los procesos fiscales.

Desde primera hora, el volumen ha sido especialmente intenso. A las 10:45 horas ya se habían registrado 640.000 declaraciones, y durante la madrugada se alcanzaron picos de hasta 2.000 declaraciones por minuto. Este comportamiento evidencia el creciente hábito de los contribuyentes de adelantar el trámite desde el primer día.

La digitalización impulsa la campaña de la renta

Uno de los factores clave detrás de este arranque es el avance de las herramientas digitales. En concreto, 279.000 declaraciones se han presentado a través de Renta Directa, lo que supone un incremento del 191%. Esta herramienta está diseñada para contribuyentes con situaciones fiscales sencillas y permite confirmar el borrador de forma casi inmediata.

Además, la app oficial de la Agencia Tributaria también gana peso, con 239.000 declaraciones, un 25% más que el año pasado. En conjunto, el canal online sigue siendo claramente dominante en la gestión de la renta.

La previsión para esta campaña es alcanzar 25,25 millones de declaraciones, un 2,1% más que en el ejercicio anterior, lo que anticipa un nuevo récord de participación.

Menos devoluciones y más pagos a Hacienda

Las estimaciones de Hacienda apuntan a cambios relevantes en el resultado de las declaraciones. Se espera que 15,7 millones salgan a devolver, un 2,8% menos, con un importe total de 13.271 millones de euros.

En paralelo, aumentan las declaraciones a ingresar. En total, se prevén 7,7 millones, un 10,3% más, por un importe de 24.628 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,4%. Este ajuste refleja la evolución de los ingresos y del empleo en el último año.

Devoluciones rápidas desde el inicio

La Agencia Tributaria mantiene su objetivo de agilizar los pagos. Las primeras devoluciones podrían llegar en 48 horas, previsiblemente a partir de este viernes, para quienes presenten su declaración en los primeros días sin incidencias.

Este factor se ha convertido en uno de los principales incentivos para adelantar la presentación, especialmente entre quienes esperan recibir cantidades a su favor.

Contribuyentes precavidos

El fuerte inicio de la campaña confirma que cada vez más contribuyentes optan por presentar la declaración de la renta cuanto antes, aprovechando las facilidades digitales y la rapidez en las devoluciones.

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En este contexto, revisar bien el borrador y confirmar los datos fiscales sigue siendo esencial para evitar errores. La campaña acaba de empezar, pero el ritmo inicial apunta a una gestión más ágil, digital y anticipada que en años anteriores.

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