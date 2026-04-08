El Ministerio de Vivienda dota una línea de 100 millones para comprar casas a fondos: "Si quieren hacer desinversiones aquí estamos nosotros"

La entidad estatal de vivienda Casa 47 ha puesto el foco en adquirir algunas de las grandes carteras de viviendas que los fondos de inversión internacionales están desinvirtiendo en España. La empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda tiene en marcha una línea de 100 millones de euros que le permitirá comprar en el mercado libre entre 500 y 600 inmuebles del mercado privado, propiedad de particulares y de empresas.

A estas últimas es a las que se dirige en concreto la entidad presidida por Leire Iglesias, aprovechando que algunos de los fondos presentes en el país, como Cerberus, Blackstone o Patrizia, han acabado su ciclo de inversión. "Hay determinados fondos que obtuvieron toda la rentabilidad que querían obtener y ahora están poniendo en el mercado para que se destine al mercado de compraventa. Si esos fondos quieren hacer desinversiones aquí estamos nosotros para quedarnos con lo que tienen. Si no pueden obtener ya más rentabilidad económica aquí estamos nosotros para darle una rentabilidad económica y social", explican fuentes de Casa 47.

Casa 47 tiene activa su primera oferta pública de compra de viviendas, la segunda si se tiene en cuenta los 25 millones que dotó la entidad para adquirir casas para afectados de la DANA de Valencia de los que solo cubrió unos tres millones. Con esta licitación, la empresa pública quiere "acelerar la creación de un parque público estatal de vivienda asequible" de forma "rápida y transparente". "Es una estrategia mientras recibimos todos los inmuebles de Sareb y la Administración General del Estado y promovemos viviendas en nuestros sueños", señalan las mismas fuentes.

La empresa pública se ha dirigido ya a más de un centenar de fondos, inmobiliarias y socimis propietarias de viviendas en el país con el objetivo de comprar sus activos. Algunas de estas carteras, aprovechando el 'boom' que vive el mercado, están saliendo del alquiler, de forma que cuando vencen los contratos, no se renuevan y se venden de forma unitaria los inmuebles. "Si no nos los ofrecen que no sea porque nos negamos a comprarlo", apuntan desde Casa 47, que confirman que, de comento, "han llegado exclusivamente ofertas de particulares".

Conviene mencionar que los procesos de desinversión de algunos de estos grandes fondos son por importes muy superiores a la línea dotada por Casa 47. Blackstone ultima ya la venta de 5.000 viviendas por 1.050 millones de euros, el proceso de Cerberus parte desde los 750 millones y el de Patrizia los 350 millones, lejos los tres de las cuantías de la entidad pública. Sin ir más lejos, la gran operación hasta la fecha de estas características, la venta de un edificio de cerca de 400 viviendas en Madrid, por el que se pagaron más de 160 millones de euros.

Casa 47 priorizará comprar en zonas tensionadas

La licitación se dividirá en dos fases, una antes del 9 de julio para recibir ofertas y una segunda a partir de esa fecha para hacer compras directamente sin concurso siempre y cuando quede dinero sin gastar. Casa 47 priorizará la compra de viviendas en zonas de mercado tensionado, haya realizado o no la declaración la comunidad autónoma, y en edificios completos. El precio lo fijará el vendedor, aunque el importe final será el menor importe entre la oferta, el valor de tasación y el precio medio de la zona fijado por el Portal Estadístico del Notariado, descontando de este las obras de acondicionamiento que haya que llevar a cabo.

Si este concurso tuviese buena aceptación y se cubriesen holgadamente los 100 millones de euros, desde Casa 47 dejan la puerta abierta a lanzar otros nuevos. "Podríamos hacer una segunda convocatoria con presupuesto orgánico de la entidad. No depende de que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado. Tenemos las cuentas saneadas de nuestra otra actividad, la venta de suelo industrial", concluyen las mismas fuentes.

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Casa 47 comprará viviendas entre 40 y 120 metros cuadrados, que no tengan la condición de protegida, sean exteriores, en altura, cuenten con la Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable y ascensor (si son más de un cuarto) y se entreguen libres de inquilinos u ocupantes.