Alimentos de España activa la maquinaria para elegir los mejores jamones de 2026

En plena crisis de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya, que ha limitado las exportaciones del sector a países como Japón, México o Filipinas, el Ministerio de Agricultura ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de los premios Alimentos de España a los Mejores Jamones 2026, con el objetivo de "promocionar estos productos de calidad elaborados en España, reforzar su imagen y posición en el mercado y poner en valor el trabajo de toda la cadena alimentaria", según recogen las bases del concurso, que este año celebra su décimo aniversario.

El galardón incluye dos categorías: la del mejor jamón serrano, un premio al que se pueden presentar los productos que se encuentren amparados por sellos de calidad diferenciada como el de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), el de la Denominación de Origen Protegida (DOP) o el de la Indicación Geográfica (IGP). La segunda categoría va dirigida a los elaboradores del mejor jamón de bellota ibérico.

Podrán participar los establecimientos autorizados para la elaboración de jamones con sede en España que acrediten una producción mínima de 1.500 piezas anuales en los últimos tres años. Cada concursante podrá concurrir en una o en las dos modalidades, con una única muestra por modalidad. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 7 de mayo.

¿Cómo se seleccionan?

La selección de los mejores jamones se hará a través de una valoración sensorial en dos etapas que realizarán expertos catadores. En la modalidad de jamón serrano, las catas se celebrarán en el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), en Monells (Girona), mientras que las de jamón de bellota ibérico tendrán lugar en el Servicio de Análisis e Innovación en Productos de Origen Animal (SiPA) de la Universidad de Extremadura, en Cáceres.

Los premios Alimentos de España los convoca el ministerio que preside Luis Planas dentro de la estrategia que aspira a que España se consolida como potencia alimentaria y gastronómica. Con ella, el Gobierno busca "reforzar el liderazgo español en el sector gastronómico internacional, sumando esfuerzos, ordenando y estructurando lo ya existente", tal y como avanzó Planas en la presentación de este plan el pasado febrero. Entre las medidas previstas en la estrategia, en cuya redacción participaron un centenar de expertos, destaca la creación de un 'hub' de formación mundial en gastronomía española. Otro de sus pilares es el impulso al consumo y la ampliación de oportunidades comerciales de la "despensa española" con platos icónicos y materias primas que permitan su incorporación progresiva a las cocinas del mundo.

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La convocatoria y las bases con todos los detalles sobre los premios a los Mejores Jamones de España 2026 se pueden consultar en este enlace.

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