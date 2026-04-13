La guerra en Irán golpea al sector aéreo internacional y complica las vacaciones de verano: las rutas se encarecen un 80%

Una tormenta perfecta se cierne sobre los cielos este verano: el encarecimiento del transporte aéreo derivado por la contienda en Oriente Próximo amenaza con frenar en seco las escapadas internacionales y golpear con fuerza el bolsillo de los viajeros. En España, las operadoras españolas sortean de momento una disrupción del suministro y se ven menos expuestas al parón del crudo. Sin embargo, en el resto del mundo, las grandes compañías aéreas no se escapan de su efecto más inmediato: el encarecimiento del combustible ya empieza a trasladarse al precio de los billetes en rutas internacionales.

Las tarifas de determinadas rutas mundiales se han disparado entre un 25% y 80% desde el estallido de la guerra, según la consultora neoyorquina Alton Aviation Consultancy. Estos aumentos se han producido con más fuerza en las rutas entre Asia y Europa, dado que el continente asiático es más dependiente del suministro energético proveniente del estrecho de Ormuz, la arteria marítima en el Golfo Pérsico que mueve uno de cada cinco barriles.

“Las tarifas aéreas medias han aumentado de forma drástica desde el estallido del conflicto. Las aerolíneas pueden subir las tarifas y las tasas casi al instante”, ha explicado Bryan Terry, director general de la consultora Alton Aviation Consultancy a EL PERIÓDICO. “Las compañías aéreas han actuado de forma generalizada para recuperar los costes mediante una combinación de aumentos de las tarifas base, mayores cargos complementarios y recargos explícitos por combustible”.

Subidas de hasta el 560%

Entre las rutas más afectadas por las disrupciones desde el estallido de la guerra, destacan los viajes de Hong Kong a Londres, que han repuntado un sorprendente 560% en el último mes, según un análisis de Alton. Le siguen Bangkok-Fráncfort (505%), Sídney-Londres (429%) y Ámsterdam-Singapur (251%).

El origen de las alzas está en los cuellos de botella que persisten en la franja marítima de Ormuz, cuya interrupción ha tensionado el flujo global del crudo. Esta menor oferta ha disparado el precio del queroseno —que supone un 40% de los gastos operativos de las aerolíneas, según la consultora Argus— y empuja a las compañías a ajustar las tarifas casi en tiempo real.

El combustible a 209 dólares

Además, el cierre prolongado del estrecho de Ormuz, la franja marítima controlada por Teherán, ya ha pasado factura a las previsiones de los precios. Las previsiones de precios para el combustible de avión han pasado de 88 dólares a 209 dólares para 2026, según el indicador Jet Fuel Monitor, elaborado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, Delta Air Lines anunció esta semana que prevé que gastará más del doble en el combustible de avión en el segundo trimestre del año. El grupo anticipa gastar 2.000 millones de dólares (1.707 millones de euros) más en combustible en el segundo trimestre del año.

Además, Terry ha precisado que las aerolíneas disponen de herramientas en su arsenal para trasladar los costes a los pasajeros. Entre ellos, podrían aumentar de las tarifas base, incrementar cargos adicionales como las tasas de equipaje o imponer recargos por combustible.

La agitación que sacude al sector aéreo llega tras un año de demanda récord en los viajes y de caída de los precios del combustible, lo que impulsó un crecimiento de doble dígito en las principales compañías aéreas de Europa. Todo eso ha cambiado en cuestión de semanas.

Las aerolíneas anulan rutas

Lufthansa, la aerolínea alemana propietaria también de compañías regionales como Brussels Airways, ha advertido de que el conflicto en Oriente Próximo podría alterar su calendario hasta el verano. El conflicto actual ya ha provocado la suspensión de rutas a más de diez destinos en el Golfo Pérsico y en Oriente Próximo en general, con vuelos suspendidos de Dubái hasta Beirut o incluso Amán, la capital jordana. Aunque la aerolínea anticipa poder reanudar los vuelos a Dubái y Tel Aviv a partir del 31 de mayo, otros ocho destinos han sido suspendidos hasta el 24 de octubre.

Turistas en Bangkok (Tailandia). / RUNGROJ YONGRIT / EFE

En paralelo, Air France también ha tomado una decisión similar y ha suspendido los vuelos a Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad, en Arabia Saudí. Aunque aún no ha anunciado ningún cambio en sus rutas asiáticas, ha añadido vuelos a destinos populares como Bangkok, Singapur, Nueva Delhi, Bombay y Tokio, debido a la “fuerte demanda” que se está produciendo a raíz de las interrupciones en Oriente Próximo.

KLM, la compañía neerlandesa también bajo el paraguas del grupo Air France, también ha tomado medidas similares. La aerolínea ha suspendido las rutas que atraviesan el espacio aéreo de Irán, Irak o Israel, así como de otros países de la región del Golfo, hasta el 17 de mayo. “Actualmente no podemos reanudar nuestro horario de vuelos habitual”, ha explicado.

Noticias relacionadas

En Irlanda, la aerolínea de bajo coste Ryanair ha sido la más alarmista respecto a la situación, advirtiendo de que un conflicto prolongado podría poner en riesgo el suministro de combustible para aviones entre junio y agosto y obligar a cancelar vuelos.

Suscríbete para seguir leyendo