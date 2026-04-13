Un hackeo a los gimnasios Basic-Fit expone datos personales y bancarios de sus clientes

La cadena de gimnasios Basic-Fit ha alertado este lunes de que ha sufrido un acceso no autorizado al sistema que registra las visitas de los socios a los clubes de la empresa, hecho que ha tenido lugar el pasado 8 de abril.

Basic-Fit ha informado de que el acceso no autorizado ha sido bloqueado en cuestión de minutos tras su detección, si bien se han descargado algunos datos de socios. Pese a que la compañía ha indicado que no es necesario que los clientes hayan tomado ninguna medida inmediata, les ha aconsejado mantenerse alerta ante posibles intentos de 'phishing'.

Para responder a las preguntas de los usuarios afectados, el gimnasio ha habilitado una sección de preguntas y respuestas y ha animado a contactar con el equipo de atención al cliente a través de la aplicación de Basic-Fit o por correo electrónico en caso de persistir dudas.

Datos comprometidos

Los datos involucrados han incluido la dirección de correo electrónico, el nombre y los apellidos, la dirección y la ciudad, el número de teléfono, el número y titular de la cuenta bancaria, la fecha de nacimiento y la información sobre la membresía.

En lo relativo a la información sobre la membresía afectada, Basic-Fit ha detallado que se trata de datos internos de gestión y administración, como el tipo de membresía, el saldo de pagos, el número de pase, un identificador interno, los horarios y clubes de visitas recientes durante la última semana, así como la descripción del dispositivo móvil (por ejemplo, iPhone, Samsung o el nombre elegido por el usuario).

La compañía ha afirmado que el incidente ha sido reportado a la autoridad de protección de datos de los Países Bajos y que, según la información disponible, los datos afectados no se han encontrado visibles ni disponibles en ningún sitio. Asimismo, ha explicado que, junto con especialistas externos, ha supervisado de forma constante si la información descargada pudiera haberse hecho pública.

Basic-Fit ha insistido en que los socios no han necesitado realizar ninguna acción específica, aunque ha recomendado estar atentos ante posibles situaciones sospechosas.

También ha advertido de que los datos descargados podrían haberse utilizado de forma indebida mediante correos falsos ('phishing') y ha recordado que nunca se deben facilitar contraseñas ni información sensible a través de mensajes o llamadas.

Blindar al máximo la seguridad

Desde la Asociación Española de Consumidores se ha pedido que se blinde al máximo la seguridad de dichos datos con el fin de bloquear este acceso.

"Pedimos a los clientes de dicha empresa que estén atentos a sus cuentas bancarias por si se produjeran cargos o movimientos de su dinero de manera indebida. En el caso de que esto se produjera se debe comunicar y reclamar inmediatamente dicha circunstancia a la empresa y a nuestra entidad financiera y efectuar posteriormente reclamación al respecto con el fin de recuperar nuestro dinero", ha destacado la asociación.

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Por su parte, Consumur ha recordado que ante estas situaciones "se ha de extremar más la precaución ante posibles mensajes sospechosos que se reciban por cualquier medio, especialmente en los próximos días".