Las navieras desconfían del alto el fuego en un Estrecho colapsado de buques

Las navieras recelan del alto el fuego en el Estrecho de Ormuz, colapsado de buques. Desde el 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 navíos cruzaron el citado paso marítimo del Golfo Pérsico, lo que supone una caída del 95 % respecto a antes del conflicto. Por eso, según la agencia Bloomberg, la paralización del tránsito de mercancías en esta zona de Oriente Medio dispara un 10% los costes energéticos y amenaza la logística global del transporte marítimo. El suministro por Ormuz tardará varios meses en recuperarse, sobre todo para los productos que exportan los países del golfo: petróleo, gas natural y fertilizantes

Esta situación tiene un impacto significativo en el puerto de València, principalmente a través del aumento de costes logísticos, retrasos en las entregas y la inestabilidad en el suministro de materias primas y energía. En 2025 se importaron a través del puerto de València un total de 195.536 toneladas de productos procedentes de los países del golfo Arábigo. Esta cantidad supone un 1 % del total de importaciones marítimas. Por sectores, los productos siderúrgicos supusieron 53.366 t, seguidos de los metalúrgicos (52.095 t) y químicos (51.288 t). Estos datos los convierten en los más vulnerables de los vaivenes geopolíticos y conflictos actuales.

Precios del crudo

La comunidad internacional y los mercados han reaccionado al alza tras el anuncio de tregua, que daba a entender el regreso del movimiento para cientos de buques petroleros que están varados en las aguas del Pérsico tras el inicio de la guerra contra Irán, algo que ha disparado los precios del crudo y de muchos otros productos. Pero la realidad fue muy diferente: tan solo cinco buques graneleros transitaron por Ormuz durante la jornada del pasado miércoles, según la empresa de análisis marítimo Kpler, que apuntó que el número de embarcaciones que cruzaron el estrecho el día anterior fue de 11.

Incertidumbres

Las navieras MSC y Maersk, al ser las principales operadoras de contenedores con escalas en el recinto del Grao, son las más afectadas al tener que evitar esta zona estratégica que conecta Oriente Medio con el mercado europeo. También las compañías marítimas CMA CGM, Cosco Shipping, Hapag-Lloyd y ONE, entre otras, con fuerte presencia en Valenciaport, han experimentado interrupciones en sus servicios del subcontinente indio y Oriente Medio hacia Europa, lo que ha generado recargos de hasta 1.000 dólares por contenedor en rutas que tocan València.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) advierte de que la guerra en Irán podría recortar de forma drástica el crecimiento del comercio de mercancías en 2026, al tiempo que añade más presión a economías ya frágiles. Según un informe del citado organismo internacional, ahora espera que el crecimiento del comercio mundial de mercancías se desacelere del 4,7% en 2025 a entre 1,5% y 2,5% en 2026. Su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial en 2026 se sitúa en 2,6%, con las economías desarrolladas en el 1,5% y las economías en desarrollo en el 4,1%.

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Tras el teórico alto el fuego anunciado por el presidente de EE UU, el tránsito crece en la última semana, aunque muy lejos de los niveles preguerra. Más de 80 buques han atravesado el corredor marítimo en los últimos siete días, casi un tercio de todos los registrados desde que comenzó el bloqueo. China es la principal beneficiada.

Valenciaport restaurará dos grúas históricas La Autoridad Portuaria de València (APV) ha puesto en marcha el proceso de adjudicación de los trabajos para la redacción del proyecto de restauración de grúas portuarias históricas fuera de servicio ubicadas en el recinto del Grao. En concreto, las actuaciones se centran en dos estructuras del puerto: la grúa ‘Cabria’, situada en la dársena interior, y la grúa ‘Zorroza’, ubicada en la rotonda del vial del muelle de Levante. Ambas son grúas portuarias fuera de servicio, es decir, estructuras de carga y descarga que han dejado de operar funcionalmente en el Puerto de València. El contrato, impulsado por Valenciaport con un importe de 24.200 euros (IVA incluido). Entre las grúas que serán objeto de restauración destaca la histórica ‘Zorroza’, una estructura que llegó al puerto de València entre 1944 y 1945. Esta grúa, construida en la localidad de Zorroza a lo largo de la ría de Bilbao, es una de las pocas unidades supervivientes de las adquiridas por la APV en 1936, cuya llegada se retrasó debido a la Guerra Civil.

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