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El Consejo de Ministro aprueba la regularización de inmigrantes

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La regularización es bienvenida para los empresarios, la patronal... y la celebra la Iglesia. Una Iglesia que hoy entraba en diálogo con el Partido Popular. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo criticaba el “café para todos” y era contestada por el presidente de la Conferencia Episcopal. Luis Argüello contestaba que este es un asunto mayor y que muchas personas se ven obligadas a salir de su propia tierra. Más información

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