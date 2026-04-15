El empleo extranjero suma 74.722 afiliados en marzo y marca récord con 3,15 millones

El empleo extranjero en España sumó 74.722 ocupados en marzo, hasta llevar el total de afiliados a un nuevo máximo de 3,15 millones, que suponen el 14,4 % de todos los cotizantes.

Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el último año se han sumado 230.358 afiliados extranjeros en un contexto de crecimiento del mercado laboral.

Por sexo, el empleo avanzó en el mes en 42.015 mujeres, hasta las 1,35 millones; mientras que entre los hombres el incremento fue de 32.709 afiliados, hasta los 1,79 millones.

"La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43 % del total de trabajadores foráneos", destaca la Seguridad Social.

Por países, cerca del 30 % de las personas afiliadas extranjeras procede de estados de la Unión Europea.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

De estas nacionalidades, subraya la Seguridad Social, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año; seguidos de peruanos, un 18,7%; y colombianos, un 17,7%.

Por sectores, el empleo avanzó en marzo especialmente en hostelería (6,46%) y agricultura (3,79 %).

En los autónomos, el avance mensual fue de del 1,21 %, hasta los 506.067.

Uno de cada tres trabajadores de la hostelería es extranjero

En el conjunto de la afiliación, los extranjeros representan un 14,4 % de los trabajadores, aunque hay sectores, como la hostelería o la agricultura, donde suponen el 29,1% y el 26,9%, respectivamente.

La Seguridad Social también destaca el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,6% del total, que se sitúa incluso por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%).

"La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón", resalta en una nota la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

En conjunto, recuerda la Seguridad Social, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022.

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"De hecho, el 42,9 % del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros", inciden.