La comisión de investigación del apagón, con mayoría del PP, echa las culpas a Red Eléctrica, Aagesen y la CNMC

Los miembros del Partido Popular (PP) que forman parte de la Comisión de Investigación sobre las causas del apagón del pasado 28 de abril han concluido que el incidente "no fue un accidente imprevisible, sino el desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación". Así lo atestiguan las conclusiones elaboradas por el lado popular de esta investigación, que serán las finalmente aprobadas debido a la mayoría absoluta que ostenta el partido de Alberto Núñez-Feijoó en el Senado. Estas conclusiones serán aprobadas el próximo miércoles a las 15:30 por la Comisión, y se elevarán al pleno en las próximas semanas, tal y como señalan fuentes políticas.

"Los profesionales diagnosticaron el problema con precisión e intentaron gestionar una situación límite. Las responsables políticas son las señoras del apagón, Sara Aagesen y Beatriz Corredor", ha puesto de manifiesto la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa posterior a la presentación del informe. Además de la vicepresidenta del Gobierno y la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), el PP responsabiliza del cero energético a la predecesora de Aagesen, Teresa Ribera, y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Los populares han exigido la "dimisión inmediata" de Aagesen y el "cese fulminante" de Corredor al frente de REE. A tenor de las conclusiones, la ministra es responsable del apagón por varias razones. "Mantener las políticas sectarias y radicales heredades de Ribera; cruzarse de brazos por los evidentes avisos de riesgos, lo que tiene un nombre, gestión negligente; y por mentir a los españoles e intentar ocultar la verdad", ha sostenido García.

Los motivos de la responsabilidad

La Comisión ha reprochado a Aagesen por haber defendido públicamente "que el apagón fue un fenómeno multifactorial e impredecible". "Afirmó que no hubo ningún aviso, advertencia ni señal, y se quiso hacer creer a los españoles que nadie podía prever lo ocurrido. El Gobierno ocultó documentación y negó los audios, hubo opacidad y un intento de construir un relato exculpatorio durante más de un año", ha añadido la portavoz.

Respecto a la presidenta de REE, los populares la consideran responsable del apagón por cuatro motivos: "Conocía la vulnerabilidad del sistema, no adoptó con antelación medidas preventivas, reaccionó tarde y no colaboró con la comisión al negar las comunicaciones. También reprochan a REE no haber activado "un protocolo de emergencia para haber evitado el apagón". "¿Y qué pasó después de ese día? Llegaron las mentiras, la ocultación de pruebas y la búsqueda de culpables ajenos".

En definitiva, hubo fallo de prevención y falta de transparencia generalizada", ha sentenciado García. Respecto a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), la portavoz ha explicado que los consideran responsables "por omisión regulatoria, por no haber aprobado la actualización normativa, que aprobó urgentemente solo unos días después, y por no haber emitido el informe de responsabilidades. Un regulador no está para llegar tarde, está para corregir vulnerabilidades", ha concluido.

Paralizar a toda costa el cierre nuclear

En el informe, los populares han añadido una serie de recomendaciones y reformas de carácter operativo, regulatorio, energético y de transparencia. Sin embargo, García ha querido resaltar una por encima de todas, concerniente a la política energética. "Es imprescindible paralizar el cierre de las nucleares. Tenemos un ejemplo próximo, en Almaraz, que puede suponer un torpedo directo al sistema eléctrico. Lo dicen los expertos, la experiencia y el dictamen de esta cámara", ha sostenido.

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Por último, la portavoz de la cámara ha querido trasladar una crítica a la gestión del Gobierno. "Desde que Sánchez es presidente, pagamos muchos más impuestos y recibimos mucho menos. Trenes inseguros, carreteras con socavones y un sistema eléctrico que, por primera vez en la historia, se apagó. Los españoles ya pagaron una vez el apagón, con incertidumbre, pérdidas y en algunos casos consecuencias gravísimas. No pueden pagar en su factura el coste de este fracaso", ha sentenciado García.

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