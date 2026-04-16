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La actividad exportadora española mejora al inicio de 2026, aunque la cartera de pedidos sigue en negativo

La exportación arranca 2026 con una mejora moderada del clima empresarial, impulsada por mejores previsiones, pese a la debilidad actual de los pedidos

Contenedores en el Puerto de Barcelona, una de las salidas para las exportaciones.

Contenedores en el Puerto de Barcelona, una de las salidas para las exportaciones. / Ricard Cugat

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

La actividad exportadora española arrancó 2026 con una mejora moderada, impulsada por unas perspectivas más favorables a corto y medio plazo, aunque la cartera de pedidos continúa mostrando debilidad. Así lo refleja la Encuesta de Coyuntura de la Exportación correspondiente al primer trimestre, que sitúa el Indicador Sintético de la Actividad Exportadora (ISAE) en 2,6 puntos, frente a los 0,9 del último trimestre de 2025.

Pese a esa mejora del indicador general, la cartera de pedidos de exportación se mantuvo en terreno negativo en el arranque del año. El balance del trimestre se situó en -4,7 puntos, con un 21,2% de las empresas señalando un aumento de los pedidos, un 51,9% estabilidad y un 25,8% una caída.

El tono del informe, sin embargo, mejora cuando se observan las expectativas. Las empresas exportadoras prevén una evolución más favorable de sus pedidos en los próximos meses: el balance de perspectivas a tres meses alcanza los 12,7 puntos, mientras que a doce meses se sitúa en 15 puntos. En este último horizonte, casi un 29,8% de las compañías espera aumentos en su cartera exterior.

Por sectores, el mejor comportamiento del inicio de año se registró en manufacturas de consumo, con un ISAE de 12 puntos, seguido de bienes de equipo (6,6) y bienes de consumo duradero (5,6). En cambio, el sector del automóvil siguió en negativo, con -3,3 puntos, al igual que materias primas, con -1,5.

En el empleo vinculado a la actividad exterior, la encuesta refleja mayor prudencia. La contratación en tareas de exportación cerró el trimestre con un balance de -2,2 puntos, mientras que las perspectivas a tres meses también permanecen ligeramente en negativo (-0,8). Aun así, el horizonte a doce meses vuelve a terreno positivo, con 2,1 puntos, y el grado de dedicación de las plantillas a tareas exportadoras también mejora, con un balance de 2,1.

El estudio también apunta a que las empresas siguen operando en un entorno de presión sobre costes y márgenes. Un 22,2% de los encuestados afirma que los precios de exportación aumentaron en el trimestre, pero solo un 7,2% detecta una mejora de los márgenes, frente a un 25,8% que señala un deterioro.

Entre los factores que más lastran la actividad exportadora destacan la competencia en precios, citada por el 64,2% de las empresas como factor negativo, el precio de las materias primas (61,7%) y el precio del petróleo (41,5%). También pesa la evolución de la demanda externa, mencionada negativamente por el 39,6% de los encuestados, aunque al mismo tiempo es el principal factor positivo para un 33,6% de las compañías.

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Por mercados, la debilidad de la cartera de pedidos fue generalizada en el primer trimestre. Los peores balances se registraron en Norteamérica (-16,4), Asia (-12,9) y Oceanía (-12,7), mientras que la UE mostró un retroceso más moderado. Aun así, las previsiones a tres meses apuntan a una mejora en prácticamente todas las áreas geográficas.

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