'Ciberataque'
Inditex sufre un acceso no autorizado a las bases de datos de sus clientes
"Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad"
EFE
Inditex ha identificado un acceso no autorizado a bases de datos de su organización alojadas en un tercero que contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados.
En un comunicado remitido esta noche a EFE, Inditex ha informado que en dichas bases de datos no había información personal tal como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago.
La empresa asegura que ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado.
El origen de este acceso no autorizado, explica en el comunicado, tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional.
"Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad", concluye el comunicado.
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
- Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- La Inmobiliaria Municipal de Badajoz comenzará a edificar este año tres nuevas promociones de viviendas
- José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena, en el nuevo ciclo de Flamenco en la plaza Alta
- Mesón El Cortijo: desayunos y guisos en el Corazón de Jesús
- Emotivo adiós a 'los Emilios', capitanes de Fundación CB
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal