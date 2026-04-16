Tess Defence entrega a Defensa otros once vehículos de combate 8x8 "Dragón"

El consorcio de empresas Tess Defence, controlado por Indra (51,1%) y participado por Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Santa Bárbara Sistemas (GDELS), con un 16,3% cada una, entregó ayer al Ministerio de Defensa once nuevos vehículos de combate sobre ruedas (CCR) 8x8 "Dragón", con lo que el número de unidades entregadas hasta ahora alcanza las 56. Estos vehículos se fabrican y equipan en la planta de Santa Bárbara en la localidad ovetense de Trubia.

La entrega se ha realizado en Sevilla, donde Santa Bárbara tiene fábrica y pista de pruebas para vehículos militares. Dentro del lote entregado, se incluyen las primeras cuatro unidades de vehículos de "Puesto de Mando de Sección de Infantería", que serán enviadas a la Legión en la Base Álvarez de Sotomayor en Almería para integrarse en los ejercicios de evaluación operativa que vienen desarrollándose desde principios de año. Con la recepción de los primeros vehículos de puesto de mando se podrá ampliar el alcance y la complejidad funcional de los ejercicios de evaluación, destinados a comprobar tanto la operatividad de los vehículos como su capacidad de integración en grupos de combate y unidades tácticas.

Con estas once nuevas unidades, el número de vehículos 8x8 "Dragón" entregados en lo que va de 2026 asciende a 15, mientras que durante 2025 se entregaron un total de 41 vehículos, según han señalado fuentes de Indra, que han destacado que este programa constituye uno de los principales proyectos de modernización de las capacidades terrestres de las Fuerzas Armadas españolas.

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El programa ha registrado importantes retrasos y el consorcio podría afrontar una multa millonaria si no entrega 60 unidades en junio. Ante los últimos retrasos, fuentes vinculadas al consorcio han apuntado hacia Sapa Placencia, la compañía vasca encargada de las transmisiones de los grupos motopropulsores de los vehículos. No obstante, también hay que tener en cuenta las últimas tensiones que se produjeron en el seno de Indra y que supusieron la salida de la presidencia de Ángel Escribano. Distintas fuentes han situado a Jokin Aperribay, presidente de Sapa (y del club deportivo Real Sociedad de San Sebastián), como el principal opositor a Escribano en Indra. Sapa y Escribano Mechanical & Engineering son accionistas de Indra con asiento en el consejo y, al mismo tiempo, las tres empresas son socias en el consorcio Tess Defence junto con Santa Bárbara Sistemas. Fuentes al corriente de la producción de los blindados en Trubia señalaron que ha habido problemas puntuales con los suministros de todos los integrantes del consorcio. Escribano provee las torretas de los vehículos e Indra toda la electrónica

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