Transporte ferroviario
Retrasos de hasta 44 minutos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una "incidencia en una maquinaria de vía"
Según informa Adif, "se está trabajando" para solucionar las incidencias "a la mayor brevedad posible"
Redacción / E. P.
Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía registran retrasos desde primera hora de hoy lunes 20 de abril por una "incidencia en una maquinaria de vía".
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, la incidencia se registra desde poco antes de las 08.00 horas y "se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible".
Hasta 44 minutos más tarde
Según ha podido comprobar este periódico en los tiempos oficiales de la app de Renfe, en el caso de los trenes de alta velocidad con salida o destino Madrid, los retrasos en Córdoba-Julio Anguita llegan hasta los 44 minutos, aunque los últimos servicios van normalizándose y atenuando el tiempo perdido.
Retrasos acumulados desde el domingo
La línea de alta velocidad que conecta Madrid y Andalucía también registró retrasos este domingo por una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra, en la provincia de Toledo, que afectó a trenes AVE y Avant.
- El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra
- Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro
- La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales
- Casi le rozaba el brazo': cae una bola de la Puerta Pilar y desata el pánico en Badajoz
- Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal
- Badajoz arranca un intenso fin de semana cultural con música, humor y recreaciones
- La importancia de Badajoz en el siglo XVI: 'Fue uno de los lugares más destacados que atravesó Isabel de Portugal
- Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse