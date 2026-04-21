Kevin Warsh se distancia de Trump: "La independencia de la política monetaria es esencial"

Kevin Warsh, el candidato nominado por Trump para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), el banco central más importante del mundo, se somete hoy a examen. Lo hace ante el Comité Bancario del Senado de EEUU, que tiene el deber de ratificarlo en el cargo como paso previo a su toma de posesión tras la salida de Jerome Powell, conocido por su firme oposición a las amenazas de Trump por su negativa a bajar los tipos de interés.

Su comparecencia tendrá lugar a las 10 de la mañana, hora de Washington (las 16:00 h en España), pero el discurso con el que Warsh tratará de ganarse la confianza de los senadores estadounidenses ha sido adelantado por el medio 'POLITICO' y recogido por 'Europa Press'.

"Me comprometo a garantizar que la formulación de políticas siga siendo estrictamente independiente", reza una de las sentencias que Warsh pronunciará en la Cámara Alta de EEUU en su presentación oficial. De esta forma, el candidato, que ya formó parte de la junta de gobernadores de la Fed, se distancia formalmente de una posible afinidad política con Trump, cuyo desprecio a Powell le ha llevado a buscar un cambio de rumbo en la Fed cuanto antes.

"Así pues, permítanme ser claro: la independencia de la política monetaria es esencial. Los responsables de la política monetaria deben actuar en interés de la nación y sus decisiones deben ser producto del rigor analítico, la deliberación significativa y la toma de decisiones transparente", se lee en el texto de Warsh.

No quema puentes

Pese a que ha puesto tierra de por medio con la Administración Trump, Warsh no ha llegado tan lejos como para llegar a criticar las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca en los últimos meses, que en ciertos casos han llegado a la descalificación personal, hacia Powell. Sin llegar a nombrar al presidente, Warsh ha defendido que los representantes electos puedan expresar sus opiniones, sin afectar al rumbo de los tipos.

"No creo que la independencia operativa de la política monetaria se vea particularmente amenazada cuando los representantes electos --presidentes, senadores o miembros de la Cámara de Representantes-- expresan sus opiniones sobre los tipos de interés", sostiene.

Así, ha destacado que los banqueros centrales deben tener la "firmeza" para escuchar a todos los sectores y ser "lo suficientemente humildes" para atender a nuevas ideas y desarrollos económicos, así como para transformar "datos imperfectos en información valiosa".

Un halcón llega a la Fed

El nuevo jefe de la Fed es conocido por su perfil de halcón, que en política monetaria identifica a los banqueros centrales que no dudan en subir los tipos para disminuir rápidamente las cifras de inflación o desempleo. Esta misión choca de plano con el propósito por el que Trump le ha nominado para el cargo: bajar los tipos de interés, a lo que Powell siempre se ha negado en rotundo, aduciendo que no existían causas técnicas para ello.

En esta línea, Warsh ha considerado en su intervención que "la inflación es una decisión", y que la Fed "debe asumir la responsabilidad de la misma", una responsabilidad encomendada a la institución "sin excusas, ni equívocos, ni discusiones, ni angustias".

Noticias relacionadas

"De ser confirmado como presidente, buscaré aportar la experiencia de quien alguna vez estuvo dentro y el espíritu crítico de quien está fuera. Me aseguraré de que la Reserva Federal sea consciente de sus límites, se centre en su misión y cumpla con su mandato. Seré fiel a la Constitución, a la ley de la Reserva Federal y a lo mejor de las tradiciones de la Reserva Federal", ha apostillado el futurible 'guardián del dólar'.

Suscríbete para seguir leyendo