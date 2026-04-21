Bayer reduce sus ventas en España por la retirada de un fungicida y pese a disparar la venta de medicamentos sin receta

El temporal que vive Bayer a nivel mundial ha empezado a percibirse en España. Esta filial de la multinacional alemana termina 2025 con un volumen de facturación menor al del año anterior, primera vez en cuatro años que registra un retroceso. Han sido, en total, 787 millones de euros de ingresos, un 4% menos que en 2024, que se explican sobre todo por la caída de las ventas del área de agricultura.

Tal como confirman estos datos, Bayer España depende enormemente del negocio farmacéutico (está detrás de medicamentos para enfermedades como la degeneración macular o el cáncer de próstata), que supone más de la mitad de sus ingresos, pero también vende fungicidas, insecticidas e incluso semillas a agricultores, un sector que en el mercado ibérico es origen del 28% de los ingresos de la multinacional, pero que es la principal fuente de ingresos para el grupo a nivel global: Bayer ingresó 45.600 millones de euros a nivel mundial, de los cuales 21.600 millones vinieron del campo.

De hecho, para presentar la radiografía española, el consejero delegado de la filial, Jordi Sánchez, ha empezado ofreciendo algunas pinceladas de la situación de la empresa a nivel global: reducción de las ventas en general, pérdidas de más de 3.600 millones de euros y crecimiento muy discreto en las dos áreas de negocio principales del grupo (farmacéutico y agrícola) e incluso caída en el caso de su tercer negocio, el de los productos de farmacia sin receta, que han tenido que lidiar con un “mercado particularmente difícil en el caso de Estados Unidos y China”.

Esto no parece haber influido, sin embargo, en España, donde el área de ‘Consumer Health’ que engloba marcas como Supradyn, Redozon, Canesten, Iberogast, Bepanthol, Propalgina o, por supuesto, la Aspirina, el producto estrella de la compañía, incrementa sus ventas un 13% hasta los 142 millones de euros. “Ha sido un año excepcional, en España: es crecimiento sobre otro año [2024] de crecimiento, con lo que hemos ganado cuota de mercado”, ha resumido, en este sentido, Marielle López, directiva al frente de este negocio en España.

La otra cara de la moneda es el negocio agrícola, que en España se desploma un 20% en 2025, hasta facturar 227 millones de euros. Lo hace por culpa de la retirada obligada en Europa (excepto en mercados contados) de uno de sus productos principales, el insecticida Movento. Pierre Larrieu, director del área de agricultura en España, se ha amparado en que, a sabiendas de que esto ocurriría en 2025, vendieron mucho más en 2024, así que la ausencia de las ventas se han notado doblemente.

“Sin el efecto Movento tenemos un crecimiento del 5% dentro del mercado –ha destacado el directivo–. Esto refuerza la apuesta estratégica de enfocarnos en soluciones para el agricultor”. Para compensar el vacío están lanzando nuevas soluciones y están atentos a las alternativas que vayan apareciendo en los próximos años.

Peligros para el área farmacéutica

En cualquier caso, esta situación es la razón principal de que las ventas de Bayer caigan por primera vez en cuatro años en España. Esto, y que el incremento de los ingresos procedentes del negocio farmacéutico fue más bien tímido, del 2%. Es igualmente, en palabras de Jordi Sánchez, el consejero delegado, un buen comportamiento que hay que atribuir a lanzamientos recientes y al crecimiento de otros productos ya presentes en su catálogo.

Este área es la que más parte de inversión se lleva de los 145 millones de euros que ha invertido Bayer en total en España en 2025, entre apuesta por i+D e infraestructura.

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Es a todo esto, precisamente, a lo que se agarran para compensar el previsible efecto de que haya caducado, este enero pasado, la patente de un medicamento anticoagulante que es pieza central en sus ventas. El Xarelto. Esto hará que muchos competidores puedan empezar a producirlo, con la consiguiente pérdida natural de cuota de mercado. Esperan poder evitar que se note de forma significativa en los resultados del año que viene, ha terminado Sánchez, “gracias a esos crecimientos en las áreas clave que son la oncología, la oftalmología y el área cardiorenal”.

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