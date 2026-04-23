Criteria refuerza el flujo de dividendos hacia la Fundación La Caixa con un nuevo pago de 100 millones

El holding inversor CriteriaCaixa ha aprobado este jueves un nuevo reparto de dividendo de 100 millones de euros a su accionista único, la Fundación Bancaria La Caixa, en línea con su estrategia de garantizar una financiación estable para su obra social. La decisión, adoptada por el patronato de la fundación presidido por Isidro Fainé, refuerza el papel del grupo como generador recurrente de ingresos destinados a fines sociales.

El pago, que se realizará previsiblemente en un único desembolso en los próximos dos meses, se suma al dividendo ya aprobado en febrero por el mismo importe, donde ambos movimientos responden a la necesidad de sostener un presupuesto récord de 710 millones de euros para este ejercicio, un 8,4% superior al del año anterior.

Un flujo constante para sostener la obra social

Solo en 2025, el holding CriteriaCaixa distribuyó 570 millones de euros a la fundación, en el marco de su Plan Estratégico 2025-2030, que contempla el reparto de hasta 4.000 millones de euros en dividendos durante este periodo. Así, esperan alinear los planes de la Fundación con el nuevo rumbo, basado en una gestión más conservadora, priorizando inversiones que generen rendimientos recurrentes, sostenibles y a largo plazo. Esta orientación contrasta con etapas anteriores más expansivas y responde a la voluntad de preservar el patrimonio.

En concreto, la entidad inversora prevé ampliar el alcance de sus programas en ámbitos como la investigación, la educación o la inclusión social. En palabras de Fainé, mencionadas cuando presentó la nueva estrategia de la fundación antes del verano: "El plan dibuja el marco de actuación para que la fundación y CriteriaCaixa operen de manera coherente y coordinada para alcanzar su objetivo común: la atención y el desarrollo de su obra social mediante la gestión adecuada de su patrimonio".

Además, explicó que "con el objetivo de preservar y hacer crecer el patrimonio de la fundación, Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables. Asimismo, promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo", ha apuntado el holding.

Uno de los cambios más visibles en este nuevo Plan es la reorganización de sus activos en distintas carteras, donde destaca la creación de una cartera de liquidez, que representará al menos el 10% del total, con el objetivo de garantizar flexibilidad financiera. También se redefine el peso de las inversiones alternativas, limitando su exposición a un máximo del 10%. En este contexto el brazo inversor seguirá manteniendo su presencia en grandes compañías como CaixaBank, que pasa a considerarse una participación fundacional, reflejando su vínculo histórico con la entidad.

Nuevo liderazgo para una etapa de continuidad

A estos repartos de dividendos se suma una reciente reorganización interna dentro de Criteria, anunciada el pasado mes de marzo. José María Méndez Álvarez-Cedrón, hasta ahora director general, ha sido nombrado nuevo consejero delegado, asumiendo la dirección ejecutiva del holding por un periodo de cuatro años en una apuesta por la continuidad en la gestión y el refuerzo de un perfil más técnico y prudente.

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El movimiento, que se produce tras una etapa de cambios en la dirección, se interpreta desde el sector como un intento de estabilizar la estrategia del grupo. Además la renovación también alcanza al Consejo de Administración, con la incorporación de nuevos consejeros independientes como Xavier Brossa, Nuria Chinchilla y Julia Salaverria, en sustitución de miembros que han completado el máximo de años en el cargo. El órgano queda así configurado con una combinación de perfiles institucionales y expertos independientes.

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