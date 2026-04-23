Digi aplaza su salida a bolsa por la "inestabilidad del mercado" por la guerra

Digi aparca de momento sus planes de salir a bolsa. La filial española de la teleco de origen rumano ha decidido aplazar la operación por las "condiciones de inestabilidad del mercado" provocadas por la convulsión geopolítica en plena guerra en Oriente Medio.

"En conversaciones exploratorias, la respuesta de los inversores ha sido muy positiva, reconociendo el valor del proyecto de crecimiento de la compañía y la estrategia que está desplegando en España", sostiene la teleco en un comunicado. Pero el grupo ha detallado que ha tenido que adoptar la decisión de posponer su debut bursátil por la situación geopolítica actual y la consecuente inestabilidad de los mercados.

Digi ha apuntado que se continuará monitorizando "la evolución del contexto global y los mercados de capitales para evaluar la posibilidad de una potencial transacción". La compañía no contaba con un calendario concreto para su debut bursátil, ni tenía una necesidad "urgente" de ejecutarlo. "Normalmente se va avanzando y, según el interés de los inversores, se puede decidir realmente, pero no hay un plazo exigente" para el debut bursátil, aseguraron en su momento desde Digi.

La empresa esperaba colocar entre 500 y 600 millones de euros en una operación que combinaría una oferta pública de suscripción de nuevas acciones y una oferta pública de venta (OPV) de títulos ya existentes, mediante una ampliación de capital con la que aspiraba a captar entre 150 y 200 millones de euros que se destinarían a nuevas inversiones y a impulsar su expansión en el mercado español.

El grupo Digi ha insistido en los últimos meses en que la salida a bolsa de su filial española serviría para colocar un paquete accionarial estrictamente minoritario y que el control de la compañía seguiría en manos de la matriz, con lo que pone freno a los rumores que apuntan a un eventual interés de Telefónica por la adquisición de la compañía. “Estamos encantados con el negocio en España. No tiene sentido vender. El objetivo es crecer”, apuntó el consejero delegado de la matriz de Digi, Serghei Bulgac, hace unos meses en un encuentro con medios de comunicación en Madrid.

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Digi se ha convertido desde hace años en la teleco que más crece y más clientes suma en el mercado español gracias a una estrategia de tarifas agresivas. La teleco pretende dar un paso de gigante y acelerar sus planes de crecimiento. Y en esa estrategia la compañía de bajo coste preparaba su salida a bolsa en España.