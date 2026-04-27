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Shell acuerda comprar la canadiense ARC Resources por 16.400 millones de dólares
El anuncio se conoce antes de que Shell presente el próximo 7 de mayo los resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal
EFE
La petrolera anglo-neerlandesa Shell anunció este lunes un acuerdo para comprar la canadiense ARC Resources por 16.400 millones de dólares (unos 13.960 millones de euros), una operación con la que refuerza su estrategia de crecimiento en gas natural de esquisto y su presencia en Norteamérica.
La operación se estructura en unos 3.400 millones de dólares en efectivo, alrededor de 10.200 millones en acciones de Shell y aproximadamente 2.800 millones en deuda y arrendamientos, según un comunicado remitido al mercado.
Shell indicó que el acuerdo le permitirá aumentar su producción en unos 370.000 barriles equivalentes de petróleo diarios de forma inmediata y elevar su crecimiento medio anual al 4 % hasta 2030, frente al 1 % previsto anteriormente.
El cierre de la operación está previsto para el segundo semestre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas de ARC y de los reguladores.
ARC Resources es una compañía energética canadiense con sede en Calgary, centrada en la producción de gas natural y líquidos asociados en la cuenca de Montney.
Shell, que en 2022 unificó su estructura corporativa y fijó su sede ejecutiva en Londres, es uno de los mayores grupos energéticos del mundo, con actividad en producción, gas natural licuado, refinado y comercialización de energía.
El consejero delegado de Shell, Wael Sawan, señaló que ARC es "un productor de alta calidad y de bajo coste con baja intensidad de carbono", que complementa la presencia del grupo en Canadá y refuerza su base de recursos a largo plazo, al tiempo que permite avanzar en su estrategia de "aportar más valor con menos emisiones".
Por su parte, el presidente y consejero delegado de ARC, Terry Anderson, afirmó que la operación permitirá "materializar valor para los accionistas" y que la compañía se integra en un grupo con "una cartera global de activos de primera clase".
El anuncio se conoce antes de que Shell presente el próximo 7 de mayo los resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal, en los que el mercado espera un impacto positivo del alza de los precios del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
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