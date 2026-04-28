La banca se lanza a por la ‘Generación Z’: BBVA apuesta por el ‘trading’ juvenil con tarifas desde 0,99 euros

Los jóvenes ahora podrán invertir en bolsa desde menos de un euro. El BBVA ha reforzado su apuesta por la inversores jóvenes con una propuesta permite a los clientes menores de 30 años realizar operaciones en bolsa con una comisión plana de 0,99 euros. Esta nueva modilidad dentro del servicio BBVA Trader Bolsa facilita la compra de acciones y ETF (fondos cotizados) con una comisión fija para impulsar la inversión entre el público de la 'Generación Z'.

Además, este servicio también permite a los minoristas menores de 30 años abrir una cuenta de valores sin comisión de custodia. La entidad combina precios ajustados con nuevas herramientas en su propia app, mientras la banca tradicional busca recuperar protagonismo frente a la irrupción de 'neobrokers' como Trade Republic o eToro en el mercado en los últimos años.

El banco vasco ha intensificado su campaña para captar a los jóvenes inversores en plena expansión del inversor minorista. "Con el lanzamiento de esta nueva tarifa, BBVA se posiciona como uno de los bancos con mayor oferta para los jóvenes en España", ha afirmado este martes Gonzalo Rodríguez, el director de Banca Minorista de BBVA en España. Con estas herramientas, desde BBVA han señalado que "en un contexto en el que el interés por la inversión sigue creciendo entre los más jóvenes, el banco apuesta por hacerlo más accesible, acompañando al cliente desde el primer momento".

La entidad que preside Carlos Torres no es el único actor que mueve ficha: entidades como el Banco Santander, Bankinter, CaixaBank o el Banco Sabadell han ofrecido productos orientados a impulsar la inversión minorista en bolsa en los últimos meses. En el caso de Bankinter, la entidad lanzó su servicio Bróker Cero, que ofrece cero comisiones para clientes que realizan operaciones con fondos cotizados hasta finales de 2026, o hasta que alcancen la contratación de 40.000 cuentas nuevas.

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Promociones para nuevos clientes

El BBVA también ofrecerá otros beneficios a nuevos clientes. Entre ellos, el Plan 1.200, que facilita la obtención de hasta 1.200 euros el primer año a través de un sistema flexible que comina la domiciliación de ingresos, recibos y el uso de tarjeta propia.

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