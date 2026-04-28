Hongqi, la Rolls-Royce china, negocia con Stellantis para fabricar sus coches en España

El viraje de Stellantis hacia la automoción china da pasos cada semana. Tras el acuerdo con Leapmotor y la decisión de producir sus vehículos en la planta de Figueruelas (Zaragoza), el grupo que dirige Antonio Filosa ha iniciado una ronda de contactos con varios de los fabricantes del gigante asiático. La más importante es la que mantiene con su histórica socia Dongfeng, pero no es la única. Xpeng y Xiaomi ya fueron citadas y la última en su marse a la lista es FAW. En concreto, para producir su marca Hongqi en una de las factorías de España.

Hongqi, considerada la Rolls-Royce china por el aspecto y el alto lujo de sus vehículos, es propiedad de FAW, grupo que a su vez es accionista de Leapmotor. Según recogen diversos medios este martes, esta última relación sería la clave para las negociaciones que ahora mantienen la compañía china con Stellantis.

FAW estaría planteando la producción de su marca, considerada la favorita de Mao Zedong, para dar el salto a Europa, donde prevén el lanzamiento de modelos eléctricos e híbridos para 2028. De concretarse finalmente, esta sería la primera fábrica del grupo en la parte occidental del Viejo Continente y, según Reuters, la futura planta sería también la de Zaragoza.

Stellantis está en negociaciones con varias empresas para ceder parte de su exceso de capacidad productiva, barajando incluso la venta de algunas unidades industriales. Según el medio especializado Bloomberg, ya se seleccionaron cuatro factorías y entre ellas se encuentra la fábrica de Madrid, que Dongfeng habría visita a principios de este mes, así como la planta francesa de Rennes, la italiana de Cassino y una más en Alemania (sin citar cuál, Rüsselsheim o Eisenach).

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De todas las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre la vinculación de Stellantis con sus homólogos chinos, ninguna apunta a afectar a Stellantis Vigo.

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