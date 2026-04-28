Un nuevo informe de CIAF concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril"
Afirma que "no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados"
Un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente de Transportes, concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril" y asegura que "no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados".
El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incorpora un buen número de imágenes de las cámaras de seguridad de los vagones del Iryo (cuatro cámaras por vagón) en los momentos previos y durante el accidente, que acabó con la vida de 46 personas.
CIAF realiza el informe "con el objetivo de establecer un marco espacio temporal del suceso" y avisa de que los datos son provisionales "hasta la redacción del informe final".
Según consta en el informe, el primer punto de colisión entre el tren Iryo y el tren Alvia se sitúa en la zona posterior del coche 6. En este momento el tren Iryo circula a una velocidad de 152 km/h y el tren Alvia a una velocidad de 204 km/h".
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Se puede llegar alto desde Extremadura': Verónica Blanco, la alumna del IES San Fernando de Badajoz que representará a la región en las Becas Europa Santander
- La jueza envía a prisión provisional a los dos jóvenes detenidos por el último tiroteo en Badajoz
- Gran éxito de The Burguer Cup en Badajoz: Descubre cuál es la hamburguesa más vendida