La perfumera Puig mantiene estables sus ventas a las puertas de su posible "fusión" con Estée Lauder

Era la primera vez que Puig se dirigía directamente al mercado más de un mes después de saberse que la compañía negocia una posible "fusión" con Estée Lauder, pero el encuentro no ha dejado ni una pista de como avanzan las negociaciones. "Las discusiones siguen adelante, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión, ni se ha llegado a ningún acuerdo", ha dicho, nada más empezar su presentación, José Manuel Albesa, consejero delegado de Puig desde hace poco más de un mes. Era, también, su primera presentación de resultados, así como la primera vez en años que Marc Puig (ahora presidente ejecutivo) no conducía el encuentro.

"No podemos comentar nada de esta situación que sigue en evolución", ha respondido más de una vez el directivo, recordando lo único que se ha comentado oficialmente al respecto: que se estudia una "fusión", pero que no hay ninguna garantía de que la operación tire hacia adelante.

La cita, en realidad, iba de pasar revista a las ventas de los tres primeros meses del año. Entre enero y marzo, el grupo vendió el equivalente a 1.215 millones de euros, un 4,7% más de facturación que en el arranque de 2025 si la comparación se hace 'like-for-like' (sin tener en cuenta la fluctuación de las divisas, por ejemplo) o un 0,8% si se contrastan los números llanos.

Albesa se ha referido al trimestre como un periodo "sólido", que "supera" al del sector en general y que terminan con "resultados particularmente significativos" tendiendo en cuenta la gran dimensión de su negocio principal, el de las fragancias. Sin embargo, esta vez el interés no estaba tanto en si cumplen pronósticos o en si crecen más o menos, sino en como avanzan estas discusiones para crear un grupo de belleza líder a nivel mundial.

Lo último que ha publicado la prensa especializada y que no han desmentido ni una ni otra parte es que Estée Lauder está intentando atar un acuerdo financiero de 5.000 millones de euros, cantidad que encaja con el capital que debería tener disponible la estadounidense para, legalmente, demostrarse capaz de comprar Puig. Esto da alas a la teoría de que esta "fusión" en realidad es una venta y que la infraestructura que tiene la compañía catalana acabará siendo un brazo más del gigante neoyorkino. Barcelona se convertiría, según este relato, en la capital del negocio de perfumería de Estée Lauder, los Puig tendrían una parte importante de la propiedad del grupo resultante (sobre el 21%, se apunta) y Marc Puig ocuparía una silla en su consejo de administración.

Cambios en el consejo

Pero nada de esto ha comentado Albesa. Tampoco se le ha preguntado por los cambios que se están viviendo dentro de Puig mientras esta operación toma forma. Este mismo martes por la mañana, la compañía ha convocado oficialmente la junta general de accionistas para el próximo 29 de mayo y en la orden del día figura la incorporación de dos nuevos miembros al consejo de administración (el propio Albesa, y la presidenta y directora general de la firma francesa Opella, Julie Van Ongevalle), así como la salida de Josep Oliu del mismo órgano.

Esto último ha causado cierto revuelo en España: Oliu ha ocupado un lugar central en la historia de Puig y lleva años siendo parte de su consejo. Pese a todo, en Puig separan la decisión de cualquier posible acuerdo con Estée Lauder, porque el presidente de Banco Sabadell seguirá presidiendo el consejo de administración de Exea, la empresa a través de la cual la familia Puig gestiona su participación mayoritaria en el grupo perfumero.

Impacto de la situación en Oriente Medio

En cuanto a la evolución del negocio en sí, la división de maquillaje es la que más crece en este principio de 2026, seguida de la cosmética y de las fragancias, que es el hueso central de su negocio con casi 900 millones de euros de ventas. Siguiendo la misma lógica, donde más han incrementado sus ventas es en la región Asia-Pacífico (+18% real), aunque es el mercado de momento más pequeño para ellos. Europa y América están más a la par (650 millones frente a 430 millones de ingresos en el trimestre), pero en este último continente han vendido un 5% menos.

Noticias relacionadas

"En EMEA [Europa, Oriente Medio y África], nuestra prioridad ha sido garantizar la seguridad de nuestros equipos en Oriente Medio, en un entorno especialmente desafiante", ha admitido Albesa. Esta región es puerta de entrada del 4% de sus ingresos, ha especificado, y la situación que se vive allí ha supuesto un impacto negativo de en torno al 1% en sus ventas europeas. "Mientras seguimos monitorizando la actual incertidumbre macroeconómica, confirmamos nuestras perspectivas financieras para 2026 y mantenemos la confianza en nuestra capacidad de crecer por encima del mercado”, ha concluido.

Suscríbete para seguir leyendo