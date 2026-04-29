Las empresas alemanas en España optimistas pese a las tensiones globales

El último barómetro de la AHK Spain —elaborado entre el 16 de marzo y el 10 de abril, con los datos de la tensión arancelaria ya encima de la mesa— revela que el 92% de las 1.700 empresas alemanas instaladas en territorio español (el 40% censadas en Cataluña) describen su situación económica como buena o satisfactoria.

El saldo de valoraciones alcanza 37,7 puntos (45,9% buena menos 8,2% mala), superando los 28,6 puntos de otoño 2025, aunque por debajo del pico de 53,9 en primavera 2025. En conjunto, estas empresas mueven el equivalente al 6,5% del PIB español y generan alrededor de 290.000 puestos de trabajo directos, medio millón si se cuenta todo el ecosistema de proveedores y servicios vinculados.

El intercambio comercial bilateral alcanzó los 90.000 millones de euros, de los cuales 25.000 millones corresponden a Cataluña. Alemania sigue siendo el primer proveedor de importaciones de España y el segundo destino de sus exportaciones, solo por detrás de Francia.

Pese a ese diagnóstico positivo, las expectativas para los próximos doce meses se moderan. Apenas el 36,5% de las empresas confía en mejorar su situación propia, mientras que sobre la economía española el pesimismo es más pronunciado: solo el 10,8% espera una mejora del entorno macro, frente al 31,1% que anticipa un deterioro.

El principal factor de riesgo identificado es el marco económico y político —citado por el 61% de los encuestados, aunque con una tendencia a la baja desde el 75% de hace un año—. Le siguen el precio de la energía, la volatilidad de las materias primas y las interrupciones en las cadenas de suministro; este último aspecto ha desplazado a la escasez de mano de obra, que históricamente encabezaba las preocupaciones del colectivo. La política comercial de EEUU genera aumentos de costes para el 70,3% de las firmas, mientras el conflicto en Oriente Medio afecta 'inputs' (77%) y suministros (45,9%).

Inversiones y empleo en positivo

A pesar de todo, las intenciones de inversión siguen en positivo. El 35,1% de las firmas prevé aumentar su gasto en España —dato superior al otoño pasado—, y solo el 13,5% contempla reducirlo. La apuesta por el talento local también se mantiene firme y el 45% de las empresas tiene previsto ampliar plantilla, frente a solo el 19% que baraja recortes.

Noticias relacionadas

El Barómetro AHK Primavera 2025 está coordinado desde la red global de 140 oficinas de las Cámaras de Comercio Alemanas. El 60% de los encuestados pertenece al sector industrial y de la construcción; el 22%, a servicios; y el 19% restante, a otros sectores. Con la presentación de los datos se ha anunciado también que España será el país invitado de la Hannover Messe de 2027, el mayor escaparate industrial del mundo, tras el acuerdo alcanzado durante la visita del presidente alemán a Madrid. Para la AHK, es la señal más tangible de que el eje hispano-alemán aspira a convertirse en uno de los motores de la competitividad europea del próximo ciclo.

Suscríbete para seguir leyendo