La bajada de la factura de la luz modera la inflación de abril hasta el 3,2%, dos décimas menos que en marzo

Parece que la inflación ha dado un respiro este abril, después de la drástica subida que experimentó en marzo en España. El dato adelantado que ha hecho público este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa el IPC de este mes en el 3,2%, dos décimas por debajo del pasado. La moderación se explica, principalmente, por la bajada de la factura de la luz, que se ha beneficiado del peso que tienen aquí las energías renovables, según la valoración que ha hecho el Ministerio de Economía.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Gráfico que muestra la evolución del IPC en España.

Y es que, aunque los carburantes siguen siendo el producto que más presiona al alza, como consecuencia del impacto que la guerra en Irán ha tenido sobre el precio del petróleo, el buen comportamiento de la electricidad, que ha actuado como amortiguador. "España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad. Esto demuestra el elemento adicional de soberanía energética y de protección que supone el actual mix energético y la elevada presencia de renovables", ha destacado el titular de Economía, Carlos Cuerpo, en un comunicado.

Las medidas del Gobierno

La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos no elaborados- se ha moderado también este abril. Lo ha hecho en una décima y lo que la sitúa en el 2,8%, en el mismo cálculo interanual. Para el Gobierno, todo ello es también una muestra del buen funcionamiento del plan de respuesta aprobado en el Congreso y en vigor desde el 20 de marzo, que, a su entender, está cumpliendo su objetivo principal de que el 'shock' de la guerra no se traslade ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares.

De hecho, aunque algunos alimentos muy concretos, como los limones y las cebollas, han subido este mes un 15% y un 6,9%, respectivamente, en los grandes supermercados, según el estudio que elabora mensualmente la organización Facua-Consumidores en Acción, lo cierto es que todavía son mayoría los alimentos que han bajado de precio con respecto al mes anterior. Así, según los datos de Facua, se han abaratado el aceite de oliva (-0,06%), las manzanas golden (-0,10%), los macarrones (-0,4%), el arroz redondo (-0,5%), las zanahorias (-0,5%), la harina de trigo (-0,8%), la docena de huevos (-1,0%), las lechugas iceberg (-1,2%), las peras conferencia (-2,8%), la malla de patatas (-3,6%), el aceite de girasol (-5,8%), las uvas blancas sin semillas (-3,7%) y la malla de naranjas (-10,4%).

¿Qué dicen los analistas?

La duración del conflicto en Irán y las previsiones para la retirada de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno el pasado marzo marcarán la evolución de la inflación los próximos meses, según apunta la fundación Funcas, especializada en el análisis de datos macroeconómicos. Según la entidad, el IPC general "subirá en los próximos meses hasta cerca del 4%, situándose de media anual en el 3,5%, mientras que la tasa media anual de la subyacente será del 2,8%", siempre que el precio del crudo se mantenga como el descontado en el mercado de futuros y si las medidas del Gobierno siguen al menos hasta octubre.

Para la patronal CEOE, que a principios de año apuntaba a un IPC del 2,6% de media anual este 2026, el nuevo panorama internacional le ha llevado a elevarlo hasta el 2,9%. "De alargarse el conflicto, la subida de los precios de la energía y materias primas que ya se vio en el mes de marzo podría trasladarse a la cesta de la compra lo que obligaría a una revisión al alza de las expectativas de inflación en los próximos meses". "De hecho -afirma- se prevén aumentos transitorios de precios por encima del 3% de no alcanzarse una resolución rápida" del conflicto bélico.