La izquierda choca también con la vivienda en las Corts: ni blindar las VPP ni impuesto a grandes tenedores

Que más que un problema, la vivienda es un problemón (de los mayores de la ciudadanía según las encuestas) es asunto compartido, que genera consenso. Ahora bien, cómo legislar en torno a ella es un muro entre bloques ideológicos contra el que la izquierda ha chocado no solo en el Congreso por el decreto-ley para prorrogar los contratos de alquiler, sino también, menos de 24 horas después, en las Corts por dos propuestas de Compromís: una para cambiar las condiciones de adjudicación de las viviendas públicas y otra para subir iumpuestos a grandes tenedores.

"Haced algo ya, coño", se escuchó el martes desde la tribuna de invitados ante el debate en el Congreso. No llegó a tal punto el grito en el hemiciclo autonómico, pero la exigencia de los valencianistas, a la que se ha sumado el PSPV, de hacer algo con la vivienda, el mercado del alquiler y el escándalo destapado en Alicante por la adjudicación en el residencial de Les Naus que salpica a élites y cargos del PP alicantino se va a quedar en un nuevo rechazo en la pantalla de votaciones ante la mayoría de PP y Vox.

Populares y voxistas tumbarán la propuesta de cambio legal presentada por Compromís para que, por una parte, todas las viviendas construidas bajo la calificación de protección pública (tanto las VPO como las VPP) mantengan esta calificación de manera indefinida, sin el límite temporal que hoy está entre 20 y 30 años según el caso y, por otra, la adjudicación de este tipo de inmuebles se haga por sorteo entre aquellas personas que cumplen las condiciones para optar a ellas.

"Traemos 'trellat' con esta ley, para que se proteja la vivienda para la clase trabajadora, haya transparencia y se entreguen las viviendas públicas en situación de igualdad", ha explicado MJ Calabuig, diputada de Compromís desde la tribuna. Hay distancia sideral entre ella y el ministro Pablo Bustinduy, sin embargo, ambos pueden compartir la sensación de que su llamamiento ante los respectivos plenos solo contase con el apoyo del lado izquierdo de la cámara y el rechazo de las derechas.

Los miembros de la Mesa de las Corts, de PP y Vox, hablan durante el pleno, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Claro que en el Congreso todo es más grande, con más grupos que en las Corts, donde Compromís solo ha contado con el respaldo del PSPV. El apoyo, que será insuficiente para tramitar la ley, lo ha anunciado el diputado socialista, Benja Mompó, que ha afeado que Juanfran Pérez Llorca se haya "indignado de boquilla" ante el escándalo de Les Naus, pero "no ha movido ni un dedo para cambiar la ley". Los socialistas, de hecho, han presentado enmiendas al macrodecreto de Simplificación II para blindar la calificación de la vivienda protegida de manera permanente.

"Especular es inmoral"

El concepto no parece convencer a PP y Vox que ya cambiaron ese blindaje en 2024 e impedirán recuperarlo, tanto en esta ley como previsiblemente en las enmiendas de Simplificación II. Ni siquiera el escándalo en Les Naus ha hecho moverse un ápice el debate. "No aceptamos lecciones de Compromís, ellos no protegían VPP porque no la construían", ha justificado su negativa el síndic del PP, Fernando Pastor. "La cabra tira al monte y Compromís solo quiere limitar el mercado", ha señalado el síndic de Vox, José María Llanos.

Minutos después, otra propuesta de los valencianistas ha devuelto la vivienda al centro del debate. Esta vez, una Proposición No de Ley con la que los valencianistas reclaman un aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para "cuartas y sucesivas compras de vivienda" así como "crear un tipo especial para grandes tenedores y vehículos de inversión inmboliaria". "No faltan ladrillos, sobra especulación y falta de voluntad política para frenarla", ha reclamado Aitana Mas, síndica adjunta de los valencianistas.

Pero ni este cambio impositivo, ni prohibir los apartamentos turísticos, ni poner tope de los alquileres, ni utilizar la Sareb para movilizar pisos públicos. PP y Vox de nuevo se han opuesto a la formación progresista. "Invertir no es un delito, confunden la rentabilidad justa con la especulación", ha defendido la diputada del PP, Mari Carmen Contelles, quien ha apuntado que la medida tendría "consecuencias claras: menos inversión, menos vivienda y precios más altos". "Cuando hay gente que no tiene para pagar una vivienda, especular sí que es inmoral", ha replicado Mas.

Abstención socialista

Eso sí, a diferencia de lo ocurrido en la Proposición de Ley de Compromís, o en el decreto-ley de la prórroga de los alquileres en el Congreso, el esquema izquierda-derecha no ha sido completo. Los socialistas han anunciado su abstención en el tema impositivo, tema sensible que ha levantado suspicacias en los años del Botànic. No obstante, el diputado del PSPV, Toni Gaspar, ha evitado choques con Compromís y ha centrado sus críticas en el Consell recordándole que tiene las competencias en la materia y que puede aplicar la ley estatal.

Noticias relacionadas

No ha sido la única grieta en el espacio progresista. Antes, hablando del decreto-ley de la prórroga de los alquileres, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afeado que los ministros socialistas no acudieran a la votación de la norma en el Congreso el martes por la tarde. "Es una desconsideración", ha señalado ante lo que el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha restado importancia. "Lo preocupante no es quién estaba, sino los efectos de la votación", ha añadido. Votaciones, si se suman las derrotas en las Corts.

Suscríbete para seguir leyendo