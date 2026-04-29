Resultados empresariales
Mapfre gana 311 millones de euros en el primer trimestre, un 12,7% más
"Hemos cerrado un excelente periodo que confirma que estamos en la senda correcta para cumplir con los compromisos del Plan Estratégico", afirma el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas
EP
Mapfre obtuvo un beneficio neto de 310,9 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2025, gracias a la mejora de la rentabilidad y al desempeño del negocio en Iberia y Mapfre Re, según ha destacado Mapfre en un comunicado remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Hemos cerrado un excelente primer trimestre que confirma que estamos en la senda correcta para cumplir con los compromisos del Plan Estratégico, pese al complejo contexto geopolítico. La rentabilidad continúa mejorando de forma consistente en la mayoría de los negocios, y afrontamos el ejercicio con un optimismo prudente basado en la fortaleza de nuestro modelo de negocio altamente diversificado", ha defendido el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas.
Pese a la mejora del resultado, la compañía reconoce una caída de las primas del 2,2% en euros respecto al mismo periodo en el ejercicio previo, impactadas por la depreciación de divisas que se originó en 2025, en particular, señalan, la del dólar estadounidense.
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Se puede llegar alto desde Extremadura': Verónica Blanco, la alumna del IES San Fernando de Badajoz que representará a la región en las Becas Europa Santander
- La jueza envía a prisión provisional a los dos jóvenes detenidos por el último tiroteo en Badajoz
- Gran éxito de The Burguer Cup en Badajoz: Descubre cuál es la hamburguesa más vendida