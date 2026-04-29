Naturgy ofrece sus centrales y sus gasoductos como escudo frente a la escalada en Oriente Medio y gana un 4,7% más pese a la crisis

Naturgy reivindica su papel estratégico y ofrece sus grandes infraestructuras como escudo para España frente a la crisis en Oriente Medio. Frente al escenario global de volatilidad de los mercados energéticos y de incertidumbre, el grupo refuerza su rol en la seguridad de suministro y muestra a la vez su resiliencia con una mejora de sus resultados en plena convulsión en el Golfo Pérsico.

Naturgy registró un beneficio neto de 530 millones de euros en el primer trimestre del año, con un incremento del 4,7% frente al año pasado en un contexto tan complicado en el sector energético como el actual. Las ventas de la compañía, principal gasista y tercera mayor eléctrica del mercado español, ascendieron a 5.101 millones hasta marzo, un 6,9% respecto al mismo periodo de 2025. Un descenso que se vio compensado con la reducción de los costes de aprovisionamiento, lo que resultó en mayores márgenes y un mejor resultado bruto de explotación (ebitda), un 6%, hasta 1.362 millones de euros.

Impulso de las redes y las plantas de gas

El negocio de redes registró un crecimiento del ebitda respaldado por una mayor remuneración regulada en distribución eléctrica en España aprobada por la Comisión Nacional de los Mercado sy de la Competencia (CNMC) y actualizaciones de tarifa en los mercados latinoamericanos, parcialmente compensados por movimientos adversos de divisas. Las actividades liberalizadas reportaron un crecimiento en ebitda del 10,6%, impulsadas porgGestión de la energía, que se benefició de precios más altos tras el estallido del conflicto iraní a finales de febrero, y de una gestión proactiva del riesgo.

La generación térmica en España también aportó crecimiento, apoyado por el aumento de producción de los ciclos combinados de gas en los mercados de servicios auxiliares por la ‘operación reforzada’ del sistema que está ejecutando Red Eléctrica para reducir los riesgos de que haya un nuevo apagón. La generación renovable se benefició de una mayor capacidad instalada en España, así como de una mayor producción hidráulica y eólica durante el trimestre.

La deuda neta al cierre del primer trimestre se situó en 12.151 millones de euros, frente a los 12.317 millones de euros a cierre de 2025, respaldada por una sólida generación de caja. La ratio anualizada de deuda neta sobre Ebitda de los últimos doce meses es de 2,2 veces, un nivel inferior al del sector, proporcionando al grupo una notable flexibilidad financiera y capacidad para acelerar su crecimiento.

Papel clave para dar estabilidad

El presidente ejecutivo del grupo, Francisco Reynés, subrayó que Naturgy "sigue demostrando la solidez de su modelo de negocio y su capacidad de ejecución". "Los resultados de la compañía son el resultado del trabajo de un equipo comprometido y demuestran su resiliencia en un contexto geopolítico y de mercado muy exigente, marcado por la incertidumbre, la inestabilidad y la volatilidad de los precios. Mantenemos la disciplina en la asignación de capital, una posición financiera sólida y el foco en garantizar un suministro competitivo a todos nuestros clientes", destacó.

La compañía ha aprovechado la presentación de sus resultados financieros para destacar su “papel clave” en el sistema energético español a través de sus 17 centrales de ciclo combinado de gas para dar respaldo a la producción de electricidad (y más en el actual esecenario de ‘operación reforzada’ aún un año después del gran apagón) y también para el aseguramiento del suministro gracias a su infraestructura crítica, el gasoducto submarino Medgaz, y sus contratos de suministro a largo plazo con Argelia.

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“Las centrales de ciclo combinado han asumido un rol estratégico en el sistema eléctrico ya que contribuyen a dar soporte al operador del sistema en los trabajos de control de voltaje, responder ante contingencias y favorecer una progresiva penetración de energías renovables”, subrayan desde la compañía comandada por Francisco Reynés. Y como pilar para la conexión de todas las infraestructuras el grupo también cuenta con unos 60.000 kilómetros de redes de distribución de gas.

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