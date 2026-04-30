Empresas
Vuelco en la carrera por Pronovias con la aparición de un tercer postor
El fondo británico Cap Capital irrumpe en la liza con una posible compra directa de la compañía sin pasar por el 'prepack' concursal
Albert Martín
La carrera por hacerse con la marca Pronovias y con parte de sus activos no será una lucha a dos bandas. Según ha avanzado ElEconomista, el fondo Cap Capital se ha unido a la puja por adquirir la histórica firma de moda nupcial catalana.
En una semana en que se esperaba que se conociera al fin en qué manos acaba la compañía, el actual propietario de Pronovias, Bain Capital, ha iniciado conversaciones con el grupo británico Cap Capital. En este caso la adquisición no se haría por la vía del 'prepack' concursal que pilota el juzgado mercantil número 11 de Barcelona, sino con una venta de la compañía. Este procedimiento tiene algunas ventajas: no se elimina la deuda comercial de la compañía, cosa que beneficia a más acreedores, y fuentes del sector dan por hecho que la propuesta de Cap Capital mantendría una mayor parte de la plantilla.
Cabe recordar que Pronovias vive una compleja situación desde su compra por parte de BC Partners en 2017, algo que se vio agravado por la pandemia. A día de hoy y tras sucesivas quitas de la deuda, la compañía tiene un pasivo pequeño y necesitaría una inyección de capital que en el mercado se calcula en cerca de 20 millones de euros. La firma fundada por Alberto Palatchi cuenta aún con 300 trabajadores y 47 tiendas propias, 26 de ellas en España, aunque sigue lejos de los ansiados números negros: el pasado año vio cómo su facturación caía de 104 a 88 millones de euros y su resultado bruto de explotación reflejaba pérdidas de 9 millones.
Fuentes del sector de la moda catalana expresaron a este diario a partes iguales satisfacción y sorpresa por la aparición de Desigual como posible comprador. Por una parte supondría un punto y final a nueve años de cuestionada gestión por parte de los fondos, aunque también admitían que el sector de la moda nupcial es muy diferente al 'retail' que la firma fundada por el suizo Thomas Meyer ya conoce.
El tercer candidato a comprar Pronovias es el fondo californiano Enduring Ventures, que también presentó su propuesta al juzgado.
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