El Sabadell culmina la venta de TSB a Santander por 3.300 millones y lanza un dividendo histórico de 50 céntimos por acción

Banc Sabadell ha ejecutado la venta de su filial británica TSB a Banco Santander por 2.863 millones de libras esterlinas (unos 3.300 millones de euros). De esta manera pone punto final a una de las operaciones corporativas más significativas del sector financiero europeo en los últimos meses. El cierre se produce tras obtener el visto bueno de la Autoridad de Regulación Prudencial británica (PRA), la autoridad de competencia del Reino Unido y el Banco Central Europeo (BCE).

La transacción se ejecutó en las condiciones acordadas: 2.650 millones de libras por la compraventa y 213 millones adicionales correspondientes al valor neto contable tangible que TSB generó desde el anuncio de la operación hasta su cierre. Para el banco catalán, el resultado es contundente: una plusvalía ligeramente superior a 300 millones de euros y un incremento de más de 400 puntos básicos en su ratio de capital.

Prácticamente, la totalidad del capital liberado se trasladará de inmediato a los accionistas. El próximo 29 de mayo, Sabadell abonará un dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos brutos por acción, una de las retribuciones unitarias más elevadas de su historia. Sumado a los pagos ordinarios y a los programas de recompra y amortización de acciones previstos en su plan estratégico, la retribución total al accionista alcanzará los 6.450 millones de euros entre 2025 y 2027, equivalente al 40% de su valor en bolsa.

César González-Bueno, consejero delegado saliente del banco —relevado en el cargo por Marc Armengol, hasta ahora CEO de TSB—, ha destacado que la operación "es atractiva para todas las partes, se ha producido en un momento oportuno" y permite al banco "enfocar la estrategia en España, nuestro mercado natural". Armengol, por su parte, ha reivindicado la transformación lograda en la filial: "TSB es hoy una historia de éxito en Reino Unido gracias al excelente trabajo de todo el equipo".

Escudo frente a BBVA

Cabe recordar que esta operación formó parte de la estrategia del Sabadell para reforzar su posición independiente frente a la opa hostil lanzada por BBVA, al reducir su exposición internacional, simplificar su estructura y generar liquidez para retribuir a los accionistas. La maniobra fue interpretada por los analistas como una respuesta indirecta a esa oferta, que dificultó los argumentos de BBVA para atraer a los accionistas del Sabadell y acabó fracasando.

Con la venta consumada, Sabadell afronta una nueva etapa centrado en España, con el negocio de pymes como eje, y con un balance reforzado. En el Reino Unido, mantendrá su sucursal de banca corporativa para dar servicio a empresas españolas con actividad internacional, pero sin competir en banca minorista durante los próximos dos años, tal como exige el acuerdo de no competencia suscrito con Santander.

Sabadell compró TSB en 2015 a Lloyds por 1.700 millones de libras. En una década, la cartera de crédito de la filial creció desde los 26.400 hasta los 36.300 millones de libras, el ratio de eficiencia mejoró del 80% al 66% y la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) pasó del 5,3% al 12,6%. Durante ese periodo, el banco percibió más de 600 millones en dividendos de la filial.

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Para el Santander, la adquisición supone un salto cualitativo en un mercado donde llegó a valorar desinvertir. Con la integración de TSB, Santander UK se posiciona como la tercera entidad del mercado británico, con la expectativa de elevar su rentabilidad hasta el 18% en 2028 desde el 11% que obtuvo en 2024, y de generar sinergias de costes de al menos 400 millones de libras. La entidad destinará 520 millones de libras a costes de reestructuración durante 2026 y 2027.

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