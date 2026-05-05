El empleo bate un nuevo récord y supera los 22 millones de ocupados en abril

España batió en abril otro nuevo récord de empleo y superó por primera vez en su historia la simbólica cota de los 22 millones de ocupados. El mercado laboral, pese a algún que otro mes con malos registros, lleva instalado en un círculo virtuoso desde que dejó atrás el covid y el mismo cristaliza hoy en una nueva efeméride. El paro, por su parte, volvió a bajar, 18 años después, de los 2,4 millones de desempleados.

Aunque más allá de lo redondo de las cifras, los datos constatan una evolución del empleo resistente a las distintas crisis internacionales y con un crecimiento transversal en todos los sectores, si bien con especial protagonismo reciente de la construcción y la sanidad.

Evolución del empleo Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

No se cumplió el dicho y después de un invierno malo -o un primer trimestre malo que nos dejó la Encuesta de Población Activa (EPA) conocida la semana pasada-, no vino una mala primavera. Por más que el Gobierno lo pretenda e insista, el mercado laboral español guarda cotas de estacionalidad elevadas y el efecto de la Semana Santa (29 de marzo-5 de abril) ha alegrado las cifras de contratación de ambos meses.

La Seguridad Social sumó en abril 223.685 afiliados respecto a marzo, un número muy similar a los registrados el año pasado, y se situó en un total de 22,1 millones de cotizantes en activo. Nunca antes se había superado esa simbólica cota de los 'dos patitos'. La hostelería, teniendo en cuenta las fechas, contribuyó con la mitad de esos nuevos ocupados.

De la guerra de Irán, que desde el Gobierno y distintos organismos anticipan un impacto todavía por determinar, todavía ni rastro. A expensas de cómo acabe impactando, España es a día de hoy uno de los polos de empleo de Europa, hasta el punto de que, en 2025, cuatro de cada 10 empleos creados en el Viejo Continente se localizaron en España.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Un gráfico que muestra los cinco sectores que más crecen.

Aunque si se mira a un año vista, los sectores que más están tirando del empleo son la construcción -la política pública de construcción masiva de vivienda se nota en las estadísticas- o aquellos dependientes de la Administración -pese a la situación prórroga presupuestaria del Estado y algunas autonomías-. Por orden, las actividades sanitarias (+81.808 afiliados), la construcción (+64.635) y educación (+47.002). Lo que tampoco es incompatible con crecimientos, algo más contenidos, de sectores netamente privados, como, por ejemplo, el transporte, las telecomunicaciones o la industria manufacturera.

El colectivo de autónomos, en su línea, sigue creciendo, constante, pero de manera menos explosiva que los asalariados. Los trabajadores por cuenta propia alcanzaron su cota más alta con 3,44 afiliados, unos 15.439 más respecto a marzo y 42.775 más respecto a hace un año.

El paro baja de los 2,4 millones

Otro dato positivo que dejaron las estadísticas de abril fue el de desempleo. El número de personas apuntadas formalmente como desocupadas en las oficinas públicas del Sepe disminuyó otra vez por debajo de los 2,4 millones de personas. Desde 2008, hace 18 años, que no se bajaba de esa linde.

Evolución del paro

Concretamente, el descenso respecto a marzo fue de 62.668 personas, un movimiento discreto si se compara con lo que es habitual por el momento del año, pero que va en consonancia con el punto del ciclo económico. A España cada vez le cuesta más reducir sus niveles de desempleo, pese a atesorar todavía tasas muy por encima de lo que es habitual en Europa y es mucho más eficiente creando empleo que insertando parados.

Esa aparente paradoja se explica, entre otros, por el aumento de la población. España está creciendo gracias a la inmigración y sin las personas nacidas fuera del país serían imposibles récords como los conocidos este martes. Si en los últimos 12 meses, la Seguridad Social ha ganado algo más de medio millón de cotizantes, la mitad de los mismos son de origen extranjero.

Gráfico que muestra la aportación del empleo migrante. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Una cifra que presumiblemente irá al alza durante los próximos meses, fruto de la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno y que puede aflorar miles de empleos, hoy 'en B'.

Catalunya vuelve a ser el primer empleador

Si el crecimiento del empleo este abril fue transversal por sectores, también lo fue por territorios. Solo cinco provincias dejaron números rojos y todas las autonomías acabaron ganando ocupados. Si bien Andalucía y Catalunya fueron las comunidades que lideraron el crecimiento de la afiliación, aportando más de un tercio de los nuevos ocupados.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del empleo en Catalunya y Madrid.

El buen tiempo y las vacaciones condicionaron la distribución de las contrataciones, que se centraron en el Levante, Andalucía y los dos archipiélagos. Ese factor temporada permitió que Catalunya, de manera presumiblemente eventual, recuperara el primer puesto como territorio con mayor número de afiliados a la Seguridad Social.

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Hace unos pocos meses lo perdió, a manos de Madrid, que desde hace unos años lleva manteniendo un crecimiento más vigoroso de la ocupación, pero que en los meses de buen tiempo sufre para retener contrataciones.

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