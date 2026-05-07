La Justicia de EEUU investiga apuestas de 2.600 millones contra el petróleo minutos antes de anuncios clave de Trump sobre Irán

Han sido unos meses frenéticos para los mercados desde que Washington lanzó la Operación Furia Épica sobre Teherán, con movimientos especialmente volátiles en la cotización del petróleo, cuyo precio ha pasado de menos de 80 dólares por barril a rozar los 115 dólares. Ahora, cuatro operaciones sospechosas en Wall Street han puesto en alerta a los reguladores.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) está investigando una serie de operaciones realizadas en el mercado del petróleo, por valor de 2.600 millones de dólares (2.200 millones de euros), ejecutadas momentos antes de anuncios clave sobre la guerra con Irán que provocaron fuertes altibajos en los mercados. En concreto, con respecto a declaraciones realizados por Donald Trump, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi. La cadena de televisión estadounidense ABC ha adelantado la investigación tras obtener datos sobre las cuatro operaciones bajo sospecha de la Bolsa de Londres.

En términos sencillos, los operadores abrieron una serie de posiciones cortas, también conocidas como apuestas bajistas en la jerga bursátil, una operación financiera con la que un inversor intenta obtener beneficios cuando considera que el precio de un activo, ya sea una acción o una materia prima, va a caer.

2.600 millones en apuestas bajistas

El DOJ, en colaboración con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas investiga cuatro operaciones. Los operadores ganaron millones con apuestas a una caída del petróleo apenas instantes antes de que los mercados reaccionaran con alivio. El primer caso tuvo lugar el 23 de marzo, apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara el aplazamiento de ataques contra infraestructuras críticas de Irán. Los operadores apostaron más de 500 millones de dólares (424 millones de euros) a una caída de los precios del crudo.

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La segunda operación fue mayor: una posición corta de más de 960 millones de dólares abierta el 7 de abril, apenas unos instantes antes de que Trump anunciara un alto el fuego con Teherán. Apenas una semana después, el 17 de abril, los operadores abrieron una posición corta sobre el crudo 20 minutos antes de que Aragchi escribiera que el estrecho de Ormuz estaba "completamente abierto". La última operación llegó apenas 15 minutos antes de que la Casa Blanca aplazara el alto el fuego, con una posición corta superior a los 430 millones de dólares (365 millones de euros).

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