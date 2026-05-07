El efecto 'refugio' por la guerra de Irán impulsa las reservas de Meliá este verano en España por encima del 10%

Los países del Mediterráneo Oriental, como Turquía, Egipto o Arabia Saudí recibieron en 2025 un total de 181 millones de turistas, de los cuales 46,9 millones son visitantes europeos que de no ir a estos lugares podrían redirigirse a España, según el lobi Exceltur. Y así parece estar sucediendo, según Meliá.

La cadena hotelera anticipa un crecimiento "de doble dígito" en las reservas para este verano en España, lo que se traduce en un avance superior al 10%, debido a la "demanda adicional por el cierre o el alto riesgo de otros destinos afectados por el conflicto en Oriente Medio", según ha avanzado su presidente y consejero delegado, Gabriel Escarrer, este jueves durante la junta general de accionistas.

Escarrer ha advertido que, pese a estos vientos favorables, la compañía mantiene un "enfoque de prudencia" en los principales destinos en los que está presente ante la incertidumbre geopolítica, atenuando el impacto de la guerra de Irán sobre los precios de la energía y las materias primas. "No podemos conformarnos con ser buenos a través de las desgracias ajenas", ha dicho Escarrer, que se ha mostrado "preparado para gestionar la extrema volatilidad" con la que convive el mundo actual.

Hacia las 100.000 habitaciones

Desde 2023, Meliá ha invertido cerca de mil millones de euros (575 millones entre 2025 y 2026 y 400 millones entre 2023 y 2024), junto a otros socios, en reposicionar sus establecimientos, de forma que en la actualidad el 63% de su portfolio y el 78% de sus hoteles futuros se encuentran bajo la categoría 'premium' y lujo. Esto se traduce en que el 14% de sus habitaciones son de marcas lujo y generaron el 40% de sus ingresos operativos.

La compañía espera mantener este modelo de expansión basado en el lujo, con fórmulas poco intensivas en capital (asset light) y en el que prioriza el eje vacacional y avanza sus planes para alcanzar en el tercer trimestre de este año los 400 hoteles y la "cifra mágica" de las 100.000 habitaciones. Durante este ejercicio 2026, Meliá prevé firmar un "mínimo" de 40 nuevos hoteles, con cerca de 8.400 habitaciones, y 30 aperturas, con más 3.500 habitaciones.

Además, Escarrer augura que Meliá "volverá a liderar" la media de incremento de ingresos medios por habitación disponible de la industria a nivel mundial, esperando "un dígito alto en moneda constante", después de incrementarlo un 6,6% en 2025, y a alcanzar un beneficio operativo de al menos 565 millones de euros en 2026, por encima de los 544,7 millones logrados en el ejercicio 2025, "siempre que la tendencia actual de la demanda de los principales mercados se mantenga".

Críticas al pacto de socios

Un sobrino del presidente y consejero delegado de la hotelera, Jaime Escarrer Bisbal, intervino durante la junta de accionistas para manifestar que no toda la familia estaba contenta con el "pacto de socios" que, a su juicio, "blinda" al presidente en su puesto. "Mis hermanos y yo no hemos podido recibir acciones que implican una participación indirecta en Meliá porque para su entrega se nos obliga a adherirnos al pacto de socios, que en la práctica blinda la posición del presidente y relega a quienes no comparten esa posición a un papel pasivo", ha afirmado Escarrer Bisbal durante su intervención.

No fue la única crítica. Alfonso Coronel de Palma intervino en nombre de una sobrina, Ana Isabel Escarrer Bilbal, para criticar la "constante y paulatina salida de personas cualificadas de la alta dirección y como directores de hotel" y que una sola persona acumule los cargos de presidente y consejero delegado. "¿Se va a instaurar o se ha instaurado un plan de sucesión en la línea ejecutiva sólido y que evite la concentración de funciones ejecutivas en una sola persona?"

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"La unión en una sola persona de la figura del presidente y consejero delegado no solo no representa un riesgo para la sociedad, sino que es la mejor opción y no es la única del Ibex. Lo importante es tener la certeza de que esta figura tiene contrapesos suficientes, que se consigue con un consejo independiente y con la figura de la consejera coordinadora", ha contestado la presidenta de la comisión de auditoría, Cristina Aldámiz-Echevarría.

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