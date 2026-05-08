Nintendo pulveriza beneficios con 2.300 millones, un 52% más, pero subirá el precio de la 'Switch 2'

Las operaciones de una de las mayores compañías de videojuegos del mundo van viento en popa. La desarrolladora japonesa Nintendo, responsable de franquicias como 'Super Mario Bros.', 'Pokémon' o 'The Legend of Zelda', ha obtenido un beneficio atribuido de 424.000 millones de yenes (2.300 millones de euros) en su año fiscal 2025-2026, que concluyó en marzo, lo que supone un alza de un 52% respecto al ejercicio anterior.

Así lo ha anunciado la compañía nipona a través de un comunicado, recogido por 'Europa Press', en el que además han adelantado que su videoconsola estrella, 'Switch 2', subirá de precio en Europa, EEUU y Japón, con 30 euros, 50 dólares y 10.000 yenes (54 euros), respectivamente. Las ventas netas del icónico fabricante de consolas de 136 años de historia ascendieron a 2,31 billones de yenes (12.525 millones de euros), lo que supone prácticamente duplicar la cifra registrada en el año fiscal previo. Asimismo, su beneficio operativo se situó en los 360.000 millones de yenes (1.952 millones de euros), un 27,5% más.

América lidera en ventas

En cuanto a los ingresos por regiones, América sigue siendo el territorio estrella para las operaciones de Nintendo. La desarrolladora japonesa alcanzó en este continente una facturación de 935.251 millones de yenes (5.071 millones de euros). Tras América viene Europa, con un total de ingresos de 551.468 millones de yenes (2.990 millones de euros), y finalmente su mercado natal, Japón, con un total de 543.924 millones de yenes (2.949 millones de euros).

Sus productos insignia siguieron reportando amplios beneficios a la compañía. Las ventas de la 'Switch 2', lanzada el pasado 5 de junio de 2025, alcanzaron las 19,86 millones de unidades, sin comparaciones disponibles debido a que se trata de su primer año fiscal de vida. Sin embargo, superan ampliamente a las unidades que consiguió vender su predecesora, que quedaron en unos 17 millones. Estas cifras confirman un comienzo muy prometedor para el nuevo buque insignia de la compañía. Por otro lado, el desempeño de su predecesora, la 'Switch 1', cayeron hasta un 65%, hasta los 3,80 millones de unidades.

'Switch 1' frena y 'Switch 2' sube de precio

Esta circunstancia se debe a varias razones: su sucesora, que es capaz de reproducir los juegos de 'Switch 1' en mayor calidad gráfica y resolución, ya está en el mercado; salió hace 9 años, en marzo de 2017; y hasta la fecha se coloca como la segunda consola más vendida de la historia, con 155 millones de unidades, muy próxima a la primera, la 'PlayStation 2', con 160. Estos factores hacen ver que el ciclo de vida de 'Switch 1' ya ha concluido, dejando todo el espacio de mercado a 'Switch 2', que lleva menos de un año en el mercado y ha vendido por encima de las expectativas que albergaba la compañía nipona.

Pese al buen desempeño, Nintendo se ha visto obligada a elevar el precio de su nueva consola. A partir del 1 de septiembre los precios de la consola 'Switch 2' se incrementarán en 30 euros en Europa, pasando de 469,99 euros a 499,99 euros, y 50 dólares en Estados Unidos, de 449 dólares a 499,99 dólares. En Japón, la subida será de 10.000 yenes (54 euros) a partir de este 25 de mayo y el precio se situará en los 59.980 yenes (325 euros).

Caen previsiones

Pese a su buen desempeño en el año fiscal, y en gran parte debido a este aumento de precio, las previsiones de Nintendo para este año estiman caídas tanto en beneficios como en facturación debido al impacto del incremento de precios de sus componentes y una reducción de ventas de 'Switch 2'. Más concretamente 'la gran N' prevé una caída del 11,4% en sus ventas netas, hasta los 2,05 billones de yenes (11.115 millones de euros), y casi un 27% de caída en sus beneficios netos atribuidos, hasta los 310.000 millones de yenes (1.680 millones de euros).

En cuanto a la remuneración al accionista, el dividendo anual de la compañía se situó el año pasado en los 219 yenes (1,19 euros) por título, mientras que para el próximo año, las previsiones contemplan una caída hasta los 162 yenes (0,88 euros) por acción.

Mario Kart lidera en ventas

Los videojuegos que más beneficios le han reportado a Nintendo este año han sido el nuevo 'Mario Kart World', que ha logrado vender 14,7 millones de unidades; 'Donkey Kong Bananza', con 4,52 millones y 'Pokémon Leyendas: Z-A', con 12,79 millones de copias entre su versión para 'Switch 1' y la de 'Switch 2', con diferencias gráficas entre ambas. Para los próximos meses, Nintendo tiene preparados lanzamientos a gran escala para potenciar sus ventas. El próximo 21 de mayo llegará a las tiendas 'Yoshi and The Mysterious Book', el próximo 25 de junio se lanzará la nueva entrega de la saga 'Starfox', y a más largo plazo, en 2027, llegarán las nuevas entregas de la saga 'Pokémon', llamadas 'Winds and Waves'.

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