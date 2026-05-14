Las facturas de la luz y el gas afrontan subidas de hasta el 15% en junio por el fin de la rebaja del IVA del plan ‘anticrisis’

El Gobierno puso en marcha a finales de marzo un plan de acción para frenar la subida de los precios de la energía desatados por el inicio de la guerra en Oriente Medio. Un paquete de medidas que tenía como pilar fundamental la aplicación de diferentes rebajas fiscales en combustibles, electricidad y gas natural para contener las subidas en pleno terremoto en los mercados energéticos. Las rebajas de impuestos estaba previsto que, con carácter general, siguieran vigentes hasta próximo 30 de junio, pero que en el real decreto se contemplaba la posibilidad de desactivarse un mes antes de manera automática dependiendo de si los precios bajaban o no subían mucho.

Una cláusula de desactivación que el Gobierno aplicará finalmente a parte de las rebajas fiscales de los recibos de la luz y del gas porque se han abaratado a pesar del contexto de guerra, como se ha constatado con los datos de evolución del IPC de abril. El escudo fiscal se mantendrá en el caso de los carburantes -que han seguido encareciéndose- al menos hasta final de junio, y el Ejecutivo incluso contempla ampliarlas más allá del plazo previsto si sigue siendo necesario.

El próximo 1 de junio dejará de aplicarse la rebaja del 21% al 10% del IVA para electricidad y gas natural y también se retirará la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de la electricidad, que volverá a subir al 5,11% habitual frente al 0,5% de las últimas semanas de manera excepcional. Lo que sí seguirá vigente hasta final de junio será la suspensión del impuesto del 7% al valor de la producción de la electricidad.

La retirada de parte de ese escudo fiscal supondrá un encarecimiento de las facturas de luz y de gas. La diferencia entre aplicar todas las rebajas fiscales y retirarlas a partir de junio supondrá una subida del recibo de la luz del mes próximo de en torno a un 15% de media para todos los consumidores, tanto para los ocho millones de hogares que tienen contratada la tarifa regulada como para los más de 20 millones de familias y empresas con una tarifa del mercado libre, lo que se traducirá en incrementos de entre 8 y 9 euros en junio para con cliente medio, según las estimaciones de Francisco Valverde, consultor y analista experto en el mercado eléctrico.

La previsión de coste de la factura de junio para un cliente tipo con tarifa regulada -con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.500 kilovatios hora, kWh- era de 54,60 euros si se mantenían todas las rebajas fiscales. Con la retirada de parte del escudo fiscal de la luz, la nueva estimación de pago escala hasta los 62,80 euros, un 15% más y 8 euros extra de diferencia entre un escenario impositivo y otro.

Con datos del comparador de precios de la CNMC para junio, el análisis de varias tarifas del mercado libre -que tienen un precio fijo del término de energía pero a las que afecta las variaciones de la carga de impuestos- anticipan que un consumidor tipo afrontará también subidas de cerca del 15% el próximo mes, con un pago adicional de entre 8 y 9 euros en función de las características concretas contratadas, según las estimaciones de Valverde.

En el caso de la factura del gas natural, tanto en el caso de las tarifas reguladas como las del mercado libre, también notarán el mes próximo un impacto directo por la eliminación de la rebaja especial del IVA del 21% al 10%. El impacto al alza en la factura rondará entre el 9% y 10% dependiendo del tipo de consumo y del tipo de las condiciones específicas del contrato de cada cliente, que hace que varíe el peso de la carga fiscal en el importe final.

Desactivación automática

El real decreto ‘anticrisis’ aprobado por el Gobierno contemplaba que las rebajas fiscales a los diferentes tipos de energía estarían vigentes tres meses con carácter general, hasta el próximo 30 de junio. Pero ya se anticipaba que podrían desactivarse de manera automática un mes antes si los precios energéticos dejaban de subir o no lo hacían demasiado. Para ello, el Gobierno toma como referencia el IPC de abril específico de la electricidad, del gas natural y de los combustibles. Un dato que se conoció este jueves.

Si la tasa de variación del IPC de abril de estos productos no superaba un 15% la tasa que presentaban en el IPC de abril del año pasado, las rebajas fiscales quedaban automáticamente desactivadas. Es lo que ha pasado en el caso de la luz y del gas, que el mes pasado incluso llegaron a registrar caídas del 4,3% y del 9,6% , respectivamente, según los datos de inflación publicados por el INE.

Los carburantes siguieron registrando fuertes subidas por el impacto en los mercados internacionales por la guerra en Irán. La variación anual del índice de precios en concreto de los combustibles para vehículos personales superó el mes el umbral del 15% establecido por el Gobierno, así que seguirán vigentes al menos hasta final de junio las rebajas fiscales extraordinarias (un IVA reducido al 10% y una rebaja al mínimo permitido por la UE de los impuestos especiales de los hidrocarburos para gasolina y diésel).

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El Gobierno abre la puerta a mantener más allá de esa fecha las medidas fiscales excepcionales de los carburantes, así como las medidas específicas para sectores especialmente afectados como el transporte, la agricultura y la ganadería. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este jueves que el Gobierno se reunirá con agentes sociales y estos sectores concretos para abordar la aplicación de medidas de apoyo más allá del mes de junio: “El objetivo es seguir apoyándoles mientras sea necesario".

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