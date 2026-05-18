La Audiencia Nacional concluye que Shakira no defraudó en 2011 y Hacienda debe devolverle 60 millones

Victoria de Shakira sobre el fisco. La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la cantante contra la decisión de la Agencia Tributaria de sancionarla con el pago de 60 millones de euros por una presunta irregularidad en la liquidación de los impuestos sobre el Patrimonio y el IRPF del ejercicio 2011. Hacienda consideró que la cantante había sido residente fiscal en España ese año, pero ella lo negaba.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes", señala la cantante. Con la decisión judicial se acaba un proceso que ha durado 8 años. Su equipo legal asegura que sufrió "una persecución encarnizada"

En 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países distintos. Según sus abogados, no tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país pero Hacienda le hizo tributar las ganancias de esa gira "resultando en grandes pérdidas y una persecución injusta e infundada con terribles consecuencias para ella".

La sentencia señala que Hacienda no ha sido capaz de argumentar la permanencia de la cantante durante 183 días y por eso "las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho". También rechazan que no se puede tener en cuenta las llamadas "ausencias esporádicas" que la Agencia Tributaria quería utilizar en contra de Shakira.

Además, el tribunal indica que “tampoco se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica”.

Los representantes de la cantante lamentan que con la excusa de estas obligaciones tributarias "que la Justicia ha demostrado que jamás existieron, Hacienda ha mantenido retenidos de forma indebida durante años 60 millones de euros correspondientes, precisamente, al capital de trabajo de aquella gira mundial y los gastos de la misma. Una cantidad que, por supuesto, a través de la presente sentencia, condena a la Administración a devolver a la cantante, con los intereses correspondientes y el debido reembolso de los altísimos costes en los que la artista ha incurrido".

Además, la Audiencia Nacional ha condenado en costas a la Agencia Tributaria. El equipo legal de Shakira señala que siempre han "confiado en poder demostrar su inocencia, plantarse ante los métodos de escasa moralidad de Hacienda y poner en evidencia el injusto sistema de presión al que la Agencia Tributaria somete a los contribuyentes en España"

El abogado de la cantante, José Luis Prada, socio director de Prada Tax Advisors, afirma que "esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa. Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse".

Por su parte, Shakira ha añadido que "después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio".

También remarca que la sentencia sirva para dar ejemplo: "Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria".

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Desde 2023 Shakira reside con sus hijos en Miami.

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