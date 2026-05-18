Ryanair descarta problemas de combustible este verano en Europa: "Estamos cero preocupados ahora mismo"

"Hace dos meses había cierta preocupación sobre la escasez de combustible en Europa, pero en este momento estamos cero preocupados", ha afirmado este lunes el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary. La primera aerolínea europea en número de pasajeros descarta de esta forma problemas de combustible en verano y, aunque no ha dado ninguna orientación sobre la previsión de beneficio durante el ejercicio fiscal, que comenzó el pasado 1 de abril, debido a la incertidumbre derivada del estrecho de Ormuz, prevé transportar 216 millones de pasajeros durante el periodo, un 4% más.

La compañía irlandesa afirma que tiene el 80% de su combustibe hasta abril de 2027 cubierto a un precio de 67 dólares por barril (frente a los más de 150 dólares que se pagan actualmente y por debajo de los precios del año pasado) y solo el 20% restante estaría expuesto a los precios actuales, lo que protege sus beneficios y "amplia su ventaja" frente a otros competidores europeos, según explica.

Ryanair calcula un aumento del 5% en sus costes unitarios, "si los precios del combustible sin cobertura se mantienen en los niveles elevados actuales" durante el ejercicio.

Si bien O'Leary ha reconocido que no espera que el estrecho de Ormuz se mantenga cerrado más allá de finales de mayo, ha anticipado posibles quiebras de competidores, sobre todo si el conflicto se extiende en el tiempo. "Nadie cree que la guerra se mantendrá más de uno o dos meses más, pero si llegase a septiembre u octubre veremos un gran número de quiebras este invierno de las aerolíneas que no son rentables y no tienen coberturas de combustible", ha advertido O'Leary.

Resultados récord

La compañía de bajo coste ha presentado este lunes sus resultados del año fiscal 2025-2026 (finalizado el 31 de marzo) con un beneficio después de impuestos récord, de 2.260 millones de euros, un 40% superior al del año anterior, marcado por el incremento del número de pasajeros en un 4% (208,4 millones) y al alza de las tarifas en un 10% (compensando, así, la caída de tarifas del 7% del año anterior).

La compañía prevé que las tarifas del primer trimestre de este nuevo año fiscal se sitúen un 5% por debajo de las del año que acaban de cerrar debido a que la primera semana de Semana Santa cayó en marzo (lo que beneficia al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026), los precios del segundo trimestre se mantienen "prácticamente estables" aunque con una "visibilidad limitada", lo que hará que el resultado final dependa "de las reservas y tarifas de la primavera".

Renovación de O'Leary

Ryanair prevé renovar a su polémico consejero delegado, cuyo contrato vence en 2028, hasta abril de 2032, según ha anunciado la compañía, que reconoce "conversaciones prácticamente concluidas" con el directivo. El nuevo contrato tendrá una opción de compra sobre 10 millones de acciones al precio de mercado (antes de la reciente caída relacionada con la guerra de Irán), pero estas opciones solo podrán ejercerse si se alcanzan determinados objetivos de beneficio neto o de crecimiento del precio de las acciones, generando un "valor sustancial para todos los accionistas".

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Esta renovación llevaría a O'Leary a seguir al frente de la aerolínea más allá de los 70 años y a sumar una trayectoria en Ryanair que se remonta a 1988, cuando fue nombrado director financiero. En abril de 2019, fue nombrado consejero delegado del grupo. Además, Stan McCarty y Róisín Brennan han acordado permanecer en el consejo de administración de la compañía hasta septiembre de 2029 y 2030, respectivamente, para "facilitar una gestión experimentada del grupo, una sucesión ordenada y la incorporación de nuevos consejeros no ejecutivos".

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