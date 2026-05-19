Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, subraya el papel de las pymes y reclama inversiones para "competir en igualdad"

La presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Ángela de Miguel, reivindicó este martes en Oviedo el papel de las pymes del Noroeste que “hacen un trabajo de cohesión social, de fijar población y de redistribución de la riqueza” muy relevante para el territorio y reclamó inversiones para que puedan "competir en igualdad de condiciones" con el resto de Europa.

“Donde hay pymes la gente quiere vivir, porque nos dan calidad de vida; donde no hay pymes, no hay nada. Porque nadie quiere estar en un territorio donde no tiene empresas que le puedan dar servicio y atención”, aseguró durante su discurso en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica en el Hotel Reconquista.

Y esta importante labor la realizan a pesar de las “cargas burocráticas” y de presión que sufren “a todos los niveles”. Porque si algo tiene el Noroeste es que a pesar de haber estado “históricamente en condiciones de desigualdad, hemos sido capaces de salir, de crear grandes empresas y de estar dando datos económicos positivos”.

15.000 microempresas menos desde la pandemia

En este sentido, De Miguel defendió la necesidad de “repensar” un ecosistema que actualmente hace “desaparecer” pequeñas y medianas empresas, pero no impulsa la incorporación de nuevas compañías al ecosistema. En España, desde la pandemia han desaparecido más de 15.000 microempresas.

Reivindicó la empresaria mejores infraestructuras, fundamentales para ganar competitividad y puso el foco en el Corredor Atlántico, que va más allá de ser solo “un mapa ferroviario”. “Es esa herramienta estratégica que puede permitir que el noroeste de España pueda competir en igualdad de condiciones con otros territorios europeos y otros corredores que sí que han recibido durante muchos años esa atención y esa inversión”, afirmó.

Competir en igualdad

Habló de actuaciones pendientes como una variante de Pajares -la conexión ferroviaria de Asturias con la Meseta- que “sea plenamente operativa para mercancías”; accesos por tren eficaces a puertos como el de Gijón y Avilés; y el avance hacia el ancho internacional para conectar “nuestras empresas con Europa”. Porque “no podemos pedir que nuestras pymes compitan en igualdad cuando siguen soportando peajes que penalizan diariamente su actividad”.

Por eso, reclamó “las inversiones necesarias para que podamos competir en igualdad de condiciones con otros territorios”. “Pedimos equilibrio, planificación y, por supuesto, ejecución. Porque lo que no se ejecuta, al final se queda en papel y no sirve absolutamente para nada”, insistió, antes de advertir que “cada retraso logístico, cada cuello de botella ferroviario, cada peaje y cada proyecto paralizado tiene un coste directo. Y las pymes del Noroeste llevan demasiado tiempo pagando este coste”.

Lo sufren, describió, en competitividad, en dificultades para exportar (“especialmente las empresas más pequeñas), en sobrecostes energéticos, logísticos y de crecimiento. En la pérdida de inversiones que se van a otros territorios “mejor conectados”.

También hizo hincapié en la conectividad digital y la capacidad eléctrica, dos grandes problemas actualmente para el desarrollo de empresas en el territorio.

Territorio estratégico

“Estamos hablando de un gran eje industrial con una comunicación muy potente desde toda esta zona del noroeste. Tenemos puertos estratégicos y empresas preparadas para crecer, lo que hace falta es que tengamos infraestructuras que acompañen ese potencial. Porque no se puede hablar de reindustrialización mientras existan conexiones ferroviarias insuficientes para las mercancías”, afirmó.

Por eso, insistió en que invertir “no es una cuestión solamente de solidaridad territorial, es algo inteligente para la economía española” y aseguró que en el caso del Noroeste cualquier inversión “va a tener un efecto multiplicador”. En este contexto, apostó por “una política de cohesión europea fuerte y descentralizada en el próximo marco financiero plurianual”.

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“El Noroeste comparte estos desafíos comunes, pero también grandísimas oportunidades. Y en lo que queda por venir, la mayor oportunidad es el talento y la calidad de vida, que nos hacen muy atractivos para que gente de todo el mundo quiera estar en nuestra tierra”, sentenció. Antes de acabar con una reflexión: “Cuando una de nuestras pymes puede exportar mejor, gana la economía española; y cuando decide quedarse a invertir en el mundo rural, ganan la cohesión social y el futuro”.