Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, cierra el II Foro del Noroeste: "Si seguimos trabajando juntos, esta macrorregión puede liderar una parte muy importante del futuro económico del país"

Oviedo reúne este martes a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por Prensa Ibérica, que nació el año pasado en Santiago de Compostela. El objetivo: analizar el rumbo de las tres regiones y situar en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. Más de 40 personalidades intervendrán a lo largo del día desde el Hotel de La Reconquista.

Sigue aquí en directo todas las mesas, diálogos y ponencias del II del Foro Noroeste.

La tercera edición del Foro, en 2027 en Castilla y León Con estas palabras de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, acaba el II Foro del Noroeste, celebrado en el Hotel de La Reconquista de Oviedo. La tercera edición de esta plataforma de ponencias ya tiene fecha y lugar: será el próximo año en Castilla y León. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta intensa jornada de intervenciones.

El Noroeste puede liderar el futuro del país "El futuro del Noroeste no depende solo de los recursos, sino de trabajar juntos, compartir objetivos y pensar a largo plazo. Si seguimos trabajando juntos, esta macrorregión puede liderar una parte muy importante del futuro económico del país. Tiene la oportunidad de dejar de verse como la periferia a ser estratégico", cerró Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.

Generar condiciones para que el talento se desarrolle "En esta macrorregión hay tejido industrial, empresas, universidades, conocimiento, vocación, voluntad de esfuerzo... El talento existe, lo que necesitamos es crear las condiciones para que se pueda desarrollar aquí", manifestó Aitor Moll. Para ello, se necesitan "infraestructuras, conectividad ferroviaria, acceso competitivo a la energía...". "Ningún territorio puede ser competitivo si no está conectado", subrayó.

El Noroeste habla con ambición "Hoy aquí en Oviedo ha ocurrido algo importante: no solo por el nivel de las ponencias, sino porque todo el Noroeste ha hablado con ambición y voluntad de liderazgo", ha empezado diciendo Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.

Cierre del II Foro del Noroeste Después de nueve horas de ponencias, el II Foro del Noreste llega a su fin. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, será el encargado de cerrar un encuentro que reunió en Oviedo a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León.

El eclipse del 12 de agosto Zamora es uno de esos lugares en los que la desestacionalización del turismo es "fundamental", en palabras de Víctor López-de la Parte, vicepresidente del Patronato de Turismo de Zamora. Una forma de contribuir a ello es el Camino de Santiago, que "mantienen vivos los pequeños negocios" de los pueblos. López-de la Parte se refirió también al eclipse del próximo 12 de agosto, que situará al Noroeste "en el mapa, porque atraerá a personas de todo el mundo".

El Camino de Santiago y la celebración del Año Xacobeo "El valor que tiene el Camino de Santiago es importante para el reto demográfico, porque hay municipios que viven del Camino. Queremos celebrar el Año Santo Xacobeo 2027 como se merece y estamos implicadas en ello las siete comunidades. En el anterior Xacobeo conseguimos recaudar 28 millones de euros", aportó Xosé Manuel Merelles, director de la Axenzia de Turismo de Galicia.

El reto de la desestacionalización Uno de los grandes retos del turismo en el Noroeste es la desestacionalización. Para conseguir avanzar en este terreno, el Principado, como explicó su vicepresidenta, puso en marcha los bonos del turismo rural, inspirados en los bonos del comercio, con la entrega de 6.800 tarjetas. Con ello y con la llegada de la alta velocidad y del crecimiento de aeropuerto, el número de visitantes ha crecido un 29% en el primer trimestre.

La tasa turística que ya funciona en Galicia Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia, explicó cómo funciona la tasa turística en su comunidad. "Funciona en la ciudad de Santiago de Compostela desde el pasado octubre, y en el municipio de La Coruña. Y Vigo la pondrá en marcha después del verano", explicó. El objetivo: que el turismo sea cada vez más sostenible y que sea una actividad "perfectamente competible" con los habitantes.