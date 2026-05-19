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Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: "El futuro del Noroeste merece ocupar un lugar prioritario en la conversación pública española"

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, inauguró este martes en el Hotel Reconquista de Oviedo el II Foro del Noroeste con una llamada a reforzar la cooperación entre Asturias, Galicia y Castilla y León para convertir “esta macrorregión en uno de los motores estratégicos y económicos de España y Europa”. Porque “el futuro del Noroeste merece ocupar un lugar prioritario en la conversación pública española”. En su intervención, defendió que la imagen del Noroeste como una periferia marcada por la dispersión territorial, el envejecimiento demográfico o las dificultades de conexión está cambiando. “Hoy el Noroeste representa una gran oportunidad”, afirmó. Sobre todo, afirmó, en el último año “hemos visto cómo se intensificaba la colaboración entre comunidades autónomas, cómo se reforzaban las reivindicaciones conjuntas en torno al Corredor Atlántico y cómo el debate sobre las infraestructuras, la conectividad y el equilibrio territorial adquiría una mayor relevancia política y económica”. “El Noroeste ha logrado situar sus prioridades en el centro de muchas conversaciones decisivas para el futuro del país”, destacó.