El Congreso convalida el decreto que exime de impuestos a las ayudas de la DANA y a víctimas de la iglesia

El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley que exime de impuestos a las ayudas de la dana, víctimas de incendios forestales y las víctimas de abusos sexuales en la iglesia sin ningún voto en contra y la única abstención de Vox.

En concreto, el texto legislativo establece que no se integrarán en la base imponible del IRPF ni en la del Impuesto de Sociedades ciertas ayudas de la Comunidad Valenciana por la dana, al tiempo que se eximen en el IRPF ciertas ayudas por daños personas por incendios forestales y otras ayudas satisfechas por entidades sin ánimo de lucro a personas afectadas por la dana. Lo mismo ocurre en las reparaciones satisfechas por la iglesia católica por daños personales por abusos.

Asimismo, se contempla la asignación de recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación a Extremadura para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad en respuesta a la situación de emergencia derivada de diversos fenómenos meteorológicos adversos.

REFORMA DE LA DEVOLUCIÓN DEL GASÓLEO PROFESIONAL

Otras medidas que establece el decreto es una modificación en lo que se refiere a la devolución parcial por gasóleo de uso profesional que se reguló mediante el decreto para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán porque en su redacción original podría suponer un perjuicio para las personas a quien pretendía beneficiar.

De este modo, el decreto convalidado reactiva a partir de junio el derecho a la devolución por 49 euros por cada 1.000 litros si la variación del IPC de los carburantes en abril no supera en más de un 15% la inflación del mismo mes del año anterior.

El decreto, defendido en el Congreso por el ministro de Hacienda, Arcadi España, también establece una corrección técnica en la propuesta aprobada en el decreto de Irán para bajar al 10% el IVA en electricidad, gas y carburantes hasta el 30 de junio salvo circunstancia excepcional.

En concreto, se ampliará el ámbito de aplicación y permitirá que la potencia contratada para a acogerse a la medida sea igual a 10 kilovatios (KW) y no solo inferior a esa cifra como se redactó inicialmente.

Por otra parte, la norma establece que las víctimas de Adamuz y Gelida pueden acreditar la tragedia como accidente de trabajo a efectos económicos de los procesos de incapacidad temporal. Del mismo modo, se regula la consideración de las pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad que tienen su origen en el accidente como derivadas de accidente de trabajo a efectos económicos.

HABILITACIÓN A EXTERIORES

Asimismo, se articula un mecanismo de compensación mediante el cual el Ministerio de Exteriores, a través de su servicio exterior, pueda efectuar un trasvase de parte de sus excedentes de fondos consulares en efectivo a otros servicios de la administración central en el exterior, minimizándose así los efectos derivados de no poder recibir los oportunos libramientos de fondos desde España para efectuar el pago de las obligaciones que deben satisfacer.

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También se aprueba un crédito extraordinario de 11,33 millones para financiar actuaciones llevadas a cabo por Tragsatec en virtud de encargos formalizados por vía de emergencia en 2025 para atender a los afectados por la dana y proceder a la peritación y cuantificación de daños.