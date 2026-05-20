Impulsan tres acuerdos
España y Canadá sellan una alianza de IA en plena carrera tecnológica global
El acuerdo, firmado por el ministro Carlos Cuerpo, busca impulsar la inversión y el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas entre el tejido empresarial de ambos países
El Gobierno se acerca a Ottawa en el ámbito tecnológico. El Ejecutivo ha dado luz verde a un acuerdo de cooperación en inteligencia artificial (IA) con Canadá, según ha comunicado el Gobierno este miércoles. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU, en inglés), para impulsar tres acuerdos distintos con compañías del tejido empresarial de ambos países. Entre ellos, destaca una cooperación entre Indra y la tecnológica canadiense Cohere.
El titular de Economía ha pactado una alianza con el ministro de IA e innovación digital, Evan Solomon, con el objetivo de "impulsar la inversión y el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas". Este nuevo acuerdo con el país norteamericano se enmarca dentro del viaje del Rey a Canadá esta semana.
Además, se produce en un momento en que Canadá está intensificando su integración con estratégica con Europa en materia de comercio y tecnología, y ante cuestiones sobre la solidez del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tras el auge de proteccionismo estadounidense.
En este sentido, el acuerdo también refleja el creciente interés de Canadá por diversificar sus alianzas económicas y tecnológicas más allá del continente norteamericano.
“Este Memorando abre un nuevo capítulo en la relación entre España y Canadá”, ha valorado este miércoles el vicepresidente primero Carlos Cuerpo. “La inteligencia artificial es una de las palancas que definirán la competitividad y la soberanía económica de las próximas décadas, y dos democracias como las nuestras estamos llamadas a liderar juntas un modelo de cooperación tecnológica basado en la confianza, la seguridad y el beneficio compartido”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hito en la Universidad de Extremadura: la Facultad de Documentación de Badajoz estrena el primer grado con Formación Dual
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad
- FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización
- Se derrumba el techo en una vivienda de San Roque: 'Se han salvado de milagro