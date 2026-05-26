Ferrari borra 3.660 millones de euros en bolsa tras estrenar su primer coche eléctrico

El mercado se desenchufa de las acciones de Ferrari. Los títulos de Ferrari se han hundido hasta un 8% en el parqué de Milán este martes tras estrenar su primer coche eléctrico, con un precio de 550.000 euros y orientado hacia un cliente de lujo de perfil joven. El Ferrari Luce, el primer coche 100% eléctrico de la compañía con sede en Maranello (Italia) es el primer coche que rompe con el modelo tradicional del fabricante de lujo.

La nueva oferta del fabricante italiano, que cotiza tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa de Milán, no ha logrado convencer al mercado. El lanzamiento de Luce, que dispone de una potencia de más de 1.000 caballos, con una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora, se enmarca dentro del nuevo plan estratégico del grupo. No obstante, los modelos de combustión tradicionales del grupo siguen estando en el foco del grupo. Los coches eléctricos representan apenas un 20% de su oferta.

En Europa, las acciones de Ferrari se desploman un 6,50% al mediodía a medida que persiste el castigo este martes, mientras que, en Nueva York, los futuros vuelven a apuntar a la baja este martes, con una caída adicional del 3%. El detonante detrás de las ventas generalizadas viene ante temores de perder la marca Ferrari, cuyo nuevo modelo rompe con su imagen de lujo. Además, el Luce llega después de que competidores como Lamborghini y Porsche aplazan sus calendarios eléctricos.

El Ferrari Luce. / Ferrari / Europa Press

Los analistas siguen viendo gasolina en Ferrari

A pesar del castigo multimillonario que vive hoy la compañía, las firmas de análisis de Wall Street se mantienen alcistas. Por ejemplo, Barclays ha reiterado su recomendación de compra este lunes. Deutsche Bank, UBS, Jefferies y Bernstein se han mantenido optimistas con el modelo de negocio del fabricante de deportivos, a pesar de la irrupción del coche eléctrico.

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Un equipo de Bernstein liderado por Stephen Reitman ha vuelto ha redoblar su apuesta en el fabricante automovilístico. "Ferrari no se ha lanzado a esto a ciegas y sabemos que el Luce ha despertado mucha curiosidad", han escrito en una nota. Desde la firma de análisis confían en que el modelo eléctrico "se consolide firmemente dentro de la gama de Ferrari".