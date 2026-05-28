Cronoshare refuerza la confianza en su marketplace con sistemas de verificación y acreditación para profesionales

En un contexto en el que cada vez más usuarios recurren a plataformas digitales para contratar servicios profesionales, la confianza se ha convertido en uno de los factores más importantes para tomar una decisión. Tanto a la hora de reformar el hogar, como para contratar servicios jurídicos, psicológicos o de asistencia técnica, los clientes buscan garantías y los profesionales necesitan herramientas que les permitan diferenciarse y demostrar su fiabilidad.

Con este objetivo, Cronoshare ha desarrollado distintos sistemas de verificación y acreditación dentro de su marketplace, una plataforma que conecta a personas que necesitan un servicio con profesionales capaces de realizarlo y que cuenta con más de 15.000 profesionales activos de media al año.

La compañía trabaja con varios mecanismos destinados a mejorar la experiencia de uso tanto para clientes como para profesionales: verificación de teléfonos, acreditaciones profesionales y un sistema de reseñas verificadas.

Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare, indica lo siguiente: “Estos procesos son opcionales en gran parte de los casos, pero la plataforma recomienda a los clientes revisar cuidadosamente la información de cada perfil y valorar especialmente aquellos profesionales que disponen de acreditaciones, certificaciones o valoraciones positivas”.

Verificación telefónica para reforzar la seguridad

Uno de los sistemas básicos implementados por la plataforma es la verificación telefónica de los profesionales. Este procedimiento permite confirmar que el número de teléfono asociado al perfil es válido y pertenece realmente al usuario registrado.

La verificación se realiza mediante SMS y solo puede efectuarse una vez. Además, una vez validado el número, el profesional no puede modificarlo. Este sistema también ayuda a evitar cuentas duplicadas y dificulta la creación de nuevos perfiles en caso de incumplimiento de las condiciones de uso de la plataforma.

Además, esta validación es obligatoria para que los profesionales puedan acceder a las ofertas de trabajo publicadas por los clientes. Para los usuarios que buscan contratar un servicio, supone un elemento adicional de confianza, ya que pueden comprobar desde el perfil del profesional si el teléfono y el correo electrónico han sido validados.

En los perfiles de los profesionales es posible encontrar también otros indicadores (como “responde rápido” y “profesional acreditado”), así como el número de veces que han sido contratados anteriormente a través de Cronoshare. Esta información ayuda a los clientes a tomar decisiones con mayor seguridad y transparencia.

Acreditaciones que aportan mayor confianza

Otro de los pilares del sistema de confianza de la plataforma son las acreditaciones profesionales. A través de ellas, los profesionales pueden aportar documentación que permita demostrar su situación profesional, colegiación o certificaciones específicas relacionadas con su actividad.

Estas acreditaciones aparecen de forma visible en su perfil y pueden resultar especialmente relevantes en sectores sensibles o altamente regulados. Por ejemplo, en servicios relacionados con la psicología o la abogacía, los clientes pueden comprobar si el profesional está colegiado en entidades oficiales.

Además de las colegiaciones profesionales, entre las acreditaciones disponibles se encuentran verificaciones básicas de identidad (DNI), así como la acreditación de la condición de autónomo o empresa, la pertenencia a asociaciones sectoriales, carnets profesionales y certificados de profesionalidad.

Algunas acreditaciones pueden tener fecha de validez. En estos casos, cuando esta expira, la acreditación desaparece automáticamente del perfil, evitando así que los usuarios visualicen documentación desactualizada.

Entre los ejemplos de acreditaciones que pueden aparecer figuran colegios profesionales como el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, asociaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, y carnets y certificados profesionales vinculados a actividades técnicas y especializadas (por ejemplo, el Carnet de instalador autorizado electricidad, en el caso de los electricistas)

La plataforma no acepta títulos académicos ni diplomas formativos como acreditaciones verificadas. No obstante, cuando un profesional desea mostrar este tipo de documentación, se le recomienda incluirla dentro de la galería de imágenes de su perfil, un espacio que también puede resultar útil para los clientes a la hora de conocer mejor su trayectoria y experiencia.

Las reseñas verificadas, clave en la toma de decisiones

Las opiniones de otros usuarios se han convertido en uno de los factores más influyentes dentro de cualquier marketplace digital, y en el caso de Cronoshare el sistema de reseñas cumple un papel especialmente importante.

Las valoraciones verificadas se generan a partir de los servicios realizados dentro de la plataforma. Tras la prestación del servicio, los clientes reciben correos electrónicos de seguimiento desde los que pueden dejar su opinión y valorar la experiencia.

En palabras de Carlos: “Estas reseñas permiten a futuros clientes conocer el nivel de satisfacción de otros usuarios que ya han contratado al mismo profesional, aportando información útil sobre calidad del servicio, trato recibido o puntualidad”.

Para los profesionales, las valoraciones representan una herramienta fundamental para construir reputación digital. Las opiniones positivas ayudan a generar confianza y aumentan las posibilidades de ser contratados. Incluso en el caso de valoraciones menos favorables, ofrecen la oportunidad de mostrar públicamente su capacidad de respuesta y atención al cliente.

Además de las reseñas verificadas vinculadas directamente a servicios realizados dentro de la plataforma, los profesionales también pueden compartir un enlace externo para solicitar valoraciones. En ese caso, la opinión no queda asociada a un servicio concreto, pero sí aparece como una valoración adicional dentro de su perfil.

Sellos y reconocimientos para destacar a los mejores profesionales

La plataforma también incorpora herramientas adicionales destinadas a reconocer a aquellos profesionales con una trayectoria especialmente destacada.

Entre ellas se encuentra el distintivo de “Profesional TOP”, un reconocimiento otorgado a perfiles activos que cuentan con valoraciones verificadas y una puntuación sobresaliente. Existe además un sello adicional de “Profesional TOP recomendado” para aquellos usuarios que, además de mantener excelentes valoraciones, destacan por su rapidez de respuesta.

Aunque estos distintivos no constituyen procesos de verificación en sentido estricto, sí funcionan como indicadores de confianza adicionales tanto para clientes como para profesionales.

Para los clientes, estos sellos facilitan la identificación de profesionales con experiencia consolidada y buenos resultados dentro de la plataforma. Para quienes ofrecen servicios, representan un elemento diferencial que puede aumentar sus posibilidades de ser seleccionados.

Entrevistas y consejos de seguridad para mejorar la experiencia

Cronoshare complementa estos sistemas con otras iniciativas orientadas a reforzar la transparencia y la cercanía entre clientes y profesionales.

Una de ellas son las entrevistas a profesionales destacados, espacios en los que algunos usuarios comparten su experiencia y trayectoria dentro de la plataforma. Este contenido permite a los clientes conocer mejor a las personas detrás de cada perfil y aporta una dimensión más humana al proceso de contratación.

La compañía también pone a disposición de los usuarios una guía de consejos de seguridad elaborada por su equipo de soporte. En ella se recomienda, entre otras cuestiones, escoger profesionales con buenas valoraciones, revisar las acreditaciones y comprobar las certificaciones antes de contratar un servicio.

Con estos mecanismos, Cronoshare busca reforzar la confianza dentro de su marketplace y ofrecer un entorno más transparente para las miles de personas que utilizan la plataforma cada año, tanto para contratar servicios como para desarrollar su actividad profesional.

Noticias relacionadas

En relación con esto último, Carlos señala también el reciente lanzamiento del Índice CS, un indicador que acompaña a cada solicitud publicada para ayudar a los profesionales a distinguir qué clientes están más dispuestos a contratar el servicio y así favorecer su éxito en la plataforma.