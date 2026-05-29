El déficit público se reduce un 31,2% en el primer trimestre por el menor impacto de la dana

Las administraciones públicas españolas, sin incluir las corporaciones locales, registraron un déficit de 4.310 millones de euros en el primer trimestre del año, equivalente al 0,24% del PIB, lo que supone una reducción del 31,2% respecto al mismo periodo de 2025.

La mejora se explica, en buena medida, por el menor gasto vinculado a la dana. Según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, este gasto ascendió a 113 millones en el primer trimestre, frente a los 2.519 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

Si se excluye el impacto de la dana en ambos ejercicios, el déficit público se habría situado en 4.197 millones de euros, un 12,2% más que un año antes.

Como es habitual, la mayor parte del desequilibrio se concentró en la Administración central, que cerró marzo con un déficit de 4.133 millones, equivalente al 0,23% del PIB y un 12,2% superior al del mismo periodo de 2025.

Este incremento se debió, en parte, al aumento de las transferencias a las comunidades autónomas, tanto por el sistema de financiación como por el abono de 1.413 millones correspondientes al impuesto a la banca de 2025.

Las comunidades autónomas, por el contrario, redujeron su déficit un 36,1%, hasta los 3.506 millones de euros, el 0,2% del PIB. La mejora respondió tanto al aumento de las transferencias recibidas como al avance del 11,9% de la recaudación tributaria.

Todas las regiones cerraron marzo con déficit, salvo Asturias, que terminó en equilibrio, y Navarra y el País Vasco, que registraron superávits del 0,83% y del 0,15% de su PIB, respectivamente.

Por su parte, la Seguridad Social acumuló un superávit de 3.329 millones de euros en el primer trimestre, equivalente al 0,19% del PIB y un 14,6% superior al de un año antes. Esta evolución estuvo impulsada por el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales, que crecieron un 8,3%.

El Estado cuadruplica su déficit hasta abril

Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta abril. En los cuatro primeros meses del año, el Estado registró un déficit de 2.749 millones de euros, más de cuatro veces superior al de 2025, cuando fue de 629 millones. Esta cifra equivale al 0,15% del PIB.

Entre enero y abril, los gastos del Estado aumentaron un 10%, debido principalmente al fuerte incremento de las transferencias a otras administraciones públicas, la mayor partida presupuestaria, que repuntaron un 9,8%.

Este aumento se explica tanto por los fondos destinados a compensar a las explotaciones agrarias por las pérdidas derivadas de las borrascas de comienzos de año, por importe de 1.500 millones, como por los mayores recursos transferidos a las comunidades autónomas, que recibieron 34.952 millones, un 11,2% más.

A ello se sumaron los incrementos en otras grandes partidas de gasto, como las aportaciones a la Unión Europea, que crecieron un 41%; los intereses de la deuda, un 6,5%; la remuneración de asalariados, un 5,5%, y los consumos intermedios, un 4,9%.

En el primer cuatrimestre, el Estado ingresó 101.798 millones de euros, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias sobre todo al aumento de la recaudación tributaria, que avanzó un 8,3%.

Por figuras fiscales, los ingresos por IRPF crecieron un 11,6%; los del impuesto sobre sociedades, un 10,3%, y los del IVA, un 5,8%. Este último dato ya recoge, aunque sin cuantificar, el impacto de la rebaja del tipo aplicado a determinados productos energéticos desde el 22 de marzo.

Noticias relacionadas

Además, el primer pago fraccionado del impuesto a la banca aportó 543 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo