Amazon anuncia una inversión de más de 10.000 millones para ampliar y modernizar su red de centros logísticos en Europa

Amazon, la empresa mundial de distribución estadounidense, ha anunciado un nuevo paquete de inversiones para reforzar y modernizar su red logística en Europa, un plan para el que destinará más de 10.000 millones de euros y con el que prevé crear 25.000 nuevos empleos.

Así lo ha anunciado en el evento Delivering the Future celebrado este jueves en Londres, en el que la compañía ha presentado algunas de las principales novedades en tecnología e innovación que está desarrollando para expandir próximamente a otros mercados.

También ha aportado nuevos datos sobre la expansión de sus servicios de entrega ultrarrápida en nuevas localizaciones y una inversión de más de 800 millones de euros en formación y desarrollo profesional a través de su programa Career Choice. "El tiempo es la monera universal más valiosa que cualquiera puede poseer a día de hoy", asegura Mariangela Marseglia, vicepresidenta de Amazon European Stores, durante su intervención en el evento.

Además de la reducción de los tiempos de entrega y la formación profesional, la empresa norteamericana asegura que está centrando sus esfuerzos en la automatización. El objetivo, según Amazon, es reducir la carga de trabajo más pesada para los empleados y permitirles centrarse en funciones de mayor responsabilidad.

Nueva generación Proteus

Dentro de esta nueva fase de impulso a los centros logísticos europeos también se incluye la incorporación de robots más avanzados, como la nueva generación de Proteus. “Está diseñado para asumir tareas físicamente exigentes, como el transporte de carros de gran peso o los desplazamientos repetitivos a largas distancias”, explica la compañía de un sistema que se encuentra en fase de pruebas en los laboratorios de Amazon y está previsto que llegue a Europa durante el primer semestre de 2027.

Se trata de un robot que, según expone Tye Brady, chief Technologist, "puede moverse por nuestras instalaciones de forma segura, sortear a las personas y transportar carros que pesan casi 400 kilos aproximadamente", lo que equivale a cuatro lavadoras. Brady incide en que "en el pasado el traslado de ese tipo de productos requería que nuestros empleados realizaran un gran esfuerzo físico", pero destaca que, "actualmente Proteus se encarga de gran parte de ese movimiento pesado lo que ayuda a reducir el esfuerzo físico y a mantener la fluidez de nuestras operaciones".

En otro orden de cosas, Amazon resalta su apoyo al mercado europeo, en el que durante el último año invirtió más 60.000 millones de euros, la mayor cuantía anual destinada por esta compañía en la región hasta la fecha. La compañía cifra su contribución en más de 1,5 millones de puestos de trabajo creados en Europa: 230.000 empleados propios, otros 400.000 de contratistas y personal temporal, y más de 600.000 en empresas que venden sus productos a través de su plataforma. "Hace una década, estos negocios solo vendían a quién entrara por su puerta y hoy en dia realizan envios a clientes desde Estocolmo hasta Tokio", menciona la representante de Amazon European Stores.

Con estas cifras encima de la mesa, pone de relieve que Amazon "tiene una enorme responsabilidad, no solo por actuar con la mayor rapidez sino también de forma segura y mejor para las comunidades, el medioambiente y la confianza a largo plazo" de sus clientes.

Apostando por la entrega rápida

El gigante estadounidense mantiene su apuesta por la velocidad de entrega de los pedidos como elemento diferencial con respecto a sus competidores. Concretamente, Amazon continúa ampliando Amazon Now, su servicio de entrega ultrarrápida que permite recibir miles de productos de alimentación y artículos de primera necesidad en 30 minutos o menos. Para ello emplea una “red de microcentros logísticos” ubicados estratégicamente en zonas residenciales y céntricas".

Centro logístico de Amazon / Cedida

Asimismo, continúa ampliando su red de centros de entrega en el mismo día en Europa, que permiten que los pedidos realizados hasta las 17:00 horas puedan entregarse antes de las 22:00 horas del mismo día. Madrid, junto a Londres, Berlín, Múnich o Milán es una de las ciudades en las que este servicio ya se encuentra en funcionamiento.

El siguiente paso, algo que ya se está llevando a cabo en diversas zonas de Londres, es añadir productos frescos y perecederos a la misma cesta de la compra de productos en Amazon con el mismo formato de entrega. "Significa que la leche, las verduras y las frutas va en la misma cesta que las pilas y los productos de belleza, una sola cesta, un solo pago, una sola tienda con la misma experiencia de compra que ya conoces y te encanta", explica Marseglia.

En esta línea, manifiesta que "gracias al uso de tecnología avanzada podemos ofrecer una amplia varidad de productos populares en estos puntos de venta locales, lo que nos permite llegar a los clientes el mismo día".

La vicepresidenta de Amazon European Stores afirma que el éxito de la rapidez en los pedidos "no es solo por la ubicación o el trabajo, sino que lo que realmente importa es lo que ocurre dentro de los centros logísticos y una vez que el conductor recoge el pedido". "Una serie de innovaciones cotidianas diseñadas para ahorrar tiempo y mejorar la seguridad: desde como mostramos los pedidos, hasta cómo se seleccionan nuestros productos y las rutas que siguen nuestros conductores", detalla Marseglia.

Una tecnología más sostenible

Amazon aclara que su expansión en tecnología va de la mano del fomento de la sostenibilidad de sus procesos. En este sentido, pone de manifiesto que la multinacional ha alcanzado las 50.000 furgonetas eléctricas de reparto en todo el mundo, superando el ecuador de su objetivo de desplegar 100.000 vehículos eléctricos antes de 2030.

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Asimismo recuerda que solo en 2025 realizaron más de 30 millones de entregas desde más de 70 centros de micromovilidad repartidos en más de 50 ciudades europeas, entre ellas Londres, París, Madrid, Berlín y Milán, evitando la emisión de más de 17.000 toneladas métricas de carbono.