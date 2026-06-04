Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% en el primer trimestre

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 3.328 en el primer trimestre del año, cifra un 3,8% inferior a la del trimestre anterior, pero un 38,1% superior a la del mismo trimestre de 2025.

Es la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales para un primer trimestre desde el año 2022, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En el primer trimestre se iniciaron 6.602 ejecuciones hipotecarias, un 4,7% menos en tasa trimestral pero un 20,1% más en la comparativa anual. De ellas, 6.275 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 327 a fincas rústicas (-15,1% trimestral y +1,9% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron un 4,1% en el trimestre, pero subieron un 21,2% en comparación con el primer trimestre de 2025.

Dentro de las fincas urbanas, 4.607 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 1,1% menos que en el trimestre anterior, pero un 34,5% más que en el primer trimestre de 2025. De ellas, 3.953 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 3,8% inferior a la del trimestre anterior, pero un 35,8% por encima de la del primer trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas se incrementaron un 19,6% trimestral y un 27% en tasa interanual, hasta las 654, mientras que las realizadas sobre solares disminuyeron un 6,6% entre enero y marzo (-28,7% interanual), hasta totalizar 127.

Asimismo, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos sumaron 1.541 en el primer trimestre, un 11,8% menos que en el trimestre anterior y un 2% por debajo de la cifra de igual trimestre de 2025.

Las ejecuciones sobre viviendas usadas suben casi un 30% interanual

Del conjunto de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas en el primer trimestre, un total de 4.122, el 89,5%, afectaron a viviendas usadas, con un avance anual del 29,6% (-5,4% en tasa trimestral). Por su parte, las ejecuciones sobre viviendas nuevas se dispararon un 98% anual y un 62,8% trimestral, hasta sumar 485.

La estadística revela además que el 15,8% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas hasta 2004, el 13,4% a hipotecas suscritas en 2007 y el 13% a hipotecas firmadas en 2006.

El periodo comprendido entre 2005 y 2008 concentró el 44,3% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre enero y marzo de este año.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas el año pasado, con un total de 1.226, seguida de Cataluña (906) y Comunidad Valenciana (657). En el lado opuesto, con menos ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, se situaron La Rioja (24) y Navarra y Cantabria, ambas con 29.